В Мурманской области поставили дополнительные КПП

В Мурманской области поставили дополнительные контрольно-пропускные пункты (КПП) из-за наплыва иностранцев к границе с Финляндией. Об этом 23 ноября сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Высокое скопление и увеличение динамики прибывающих простимулировало нас для принятия дополнительных решений. В соответствии с решением оперативного штаба, поставлены дополнительные контрольно-пропускные пункты как на въезде в Мурманскую область, так и на территории Мурманской области», — написал он в Telegram.

Чибис заверил, что правоохранительные органы и пограничники тщательно проверяют документы приезжающих в регион иностранцев.

«Обстановка на сегодняшний день абсолютно контролируемая. Все правоохранительные органы работают четко, слаженно, делают всё для того, чтобы обеспечить правопорядок и законность на территории Мурманской области», — заявил губернатор.

Он отметил, что в Кандалакшском районе появилось скопление беженцев, которые прибыли в регион, чтобы попасть в Финляндию. С их стороны уже была попытка прорваться через границу.

23 ноября в Мурманской области ввели режим повышенной готовности. Чибис отметил, что сейчас рост числа иностранцев наблюдается на КПП «Салла». По его данным, там находились около 400 человек, из которых в Финляндию накануне пустили только 50.

Всего на границе РФ и Финляндии расположены восемь пропускных пунктов. В ночь на 18 ноября и до 18 февраля 2024 года Финляндия закрыла четыре КПП: «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. Финские власти объяснили такой шаг ростом числа просителей убежища и нелегальной миграции на границе с Россией.

МИД РФ 20 ноября сообщил, что российская сторона заявила протест послу Финляндии Антти Хелантеря в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся КПП. Там назвали решение финских властей провокационным, идущим в русле попыток еще более обострить отношения между странами.

Позднее, 22 ноября, стало известно, что в полночь 24-го Финляндия закроет три из четырех оставшихся КПП, останется только «Райа-Йоосеппи» («Лотта») на крайнем севере финской Лапландии. В правительстве Финляндии проинформировали, что закрытие будет действовать месяц.