Реклама
Прямой эфир
Общество
Депутат в Екатеринбурге предложил ходить пешком недовольным ценами на проезд
Мир
В МИД РФ заявили о недопустимости разрастания конфликта на юге Ливана
Мир
В Казахстане переименовали рестораны McDonald’s
Мир
ЕК выделит Венгрии €4,6 млрд на зеленую энергетику
Общество
Михалков заявил о нежелании работать с артистами-иноагентами
Мир
Анкара призвала не спекулировать на сроках одобрения членства Швеции в НАТО
Мир
Около 70% немцев сочли Шольца неспособным разрешить кризис в стране
Мир
В Германии поставили под вопрос финансовую помощь Украине
Пресс-релизы
23 ноября подведут итоги Вторых открытых молодежных Арктических Дельфийских игр
Мир
В МИД Белоруссии заявили о намерении генсека ОДКБ посетить Ереван
Мир
Песков предсказал продолжение поставок вооружения Украине из стран НАТО
Политика
Путин заявил о неприемлемости для РФ и ОДКБ терроризма в любых проявлениях
Мир
Баку подтвердил встречу комиссии по делимитации границы с Ереваном 30 ноября
Мир
Шойгу заявил об укреплении систем безопасности в ОДКБ

В Мурманской области поставили дополнительные КПП

0
Фото: TASS/IMAGO/Jussi Nukari
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Мурманской области поставили дополнительные контрольно-пропускные пункты (КПП) из-за наплыва иностранцев к границе с Финляндией. Об этом 23 ноября сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Высокое скопление и увеличение динамики прибывающих простимулировало нас для принятия дополнительных решений. В соответствии с решением оперативного штаба, поставлены дополнительные контрольно-пропускные пункты как на въезде в Мурманскую область, так и на территории Мурманской области», — написал он в Telegram.

Чибис заверил, что правоохранительные органы и пограничники тщательно проверяют документы приезжающих в регион иностранцев.

«Обстановка на сегодняшний день абсолютно контролируемая. Все правоохранительные органы работают четко, слаженно, делают всё для того, чтобы обеспечить правопорядок и законность на территории Мурманской области», — заявил губернатор.

Он отметил, что в Кандалакшском районе появилось скопление беженцев, которые прибыли в регион, чтобы попасть в Финляндию. С их стороны уже была попытка прорваться через границу.

Итоговое лишение: может ли Финляндия закрыть все КПП с Россией
По данным погранслужбы, с января прошения об убежище направили более 600 мигрантов

23 ноября в Мурманской области ввели режим повышенной готовности. Чибис отметил, что сейчас рост числа иностранцев наблюдается на КПП «Салла». По его данным, там находились около 400 человек, из которых в Финляндию накануне пустили только 50.

Всего на границе РФ и Финляндии расположены восемь пропускных пунктов. В ночь на 18 ноября и до 18 февраля 2024 года Финляндия закрыла четыре КПП: «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. Финские власти объяснили такой шаг ростом числа просителей убежища и нелегальной миграции на границе с Россией.

МИД РФ 20 ноября сообщил, что российская сторона заявила протест послу Финляндии Антти Хелантеря в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся КПП. Там назвали решение финских властей провокационным, идущим в русле попыток еще более обострить отношения между странами.

Позднее, 22 ноября, стало известно, что в полночь 24-го Финляндия закроет три из четырех оставшихся КПП, останется только «Райа-Йоосеппи» («Лотта») на крайнем севере финской Лапландии. В правительстве Финляндии проинформировали, что закрытие будет действовать месяц.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023