В МВД сообщили об инкриминируемых блогеру Шарлоту статьях

В аэропорту Пулково был задержан 25-летний пассажир за правонарушения. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе МВД России. Имя задержанного ведомство не приводит, но речь идет о блогере Эдуарде Шарлоте.

По данным МВД, ему вменяется ряд правонарушений: публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ), умышленная порча паспорта (ст. 19.16 КоАП РФ) и мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ).

«В настоящее время он доставлен в отдел полиции, где в отношении него проводятся процессуальные действия по привлечению его к административной ответственности», — сказано в сообщении пресс-службы МВД.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что в отношении певца Шарлота (Эдуарда Шарлота) могут возбудить три административных дела по статьям об умышленной порче удостоверяющего личность документа, публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ, а также о мелком хулиганстве.

В ночь на 22 ноября Шарлот прилетел в Россию из Армении. В аэропорту Пулково его встретили сотрудники полиции.

Находясь в Армении, он опубликовал ролик, на котором демонстративно сжег свой паспорт гражданина РФ. За такую выходку подписчики отправляли ему донаты, предположительно, в размере нескольких десятков тысяч рублей.

Также 22 ноября певец принес извинения за свои действия.

Кроме того, отец Шарлота Валерий рассказал, что его сын не обсуждал дома политику, а общение с семьей прекратилось после его отъезда из России. Он отметил, что не знает, почему тот не звонит ему из полиции, и уточнил, что раньше с певцом не происходило таких ситуаций, при которых ему бы понадобилась помощь. Отец подчеркнул, что ему было неприятно слышать новости о якобы самоубийстве сына, из-за чего его перестало интересовать, что происходит с ним.