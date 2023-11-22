Полиция встретила певца Шарлота в аэропорту после видео с сожжением паспорта
Сотрудники правоохранительных органов России встретили в аэропорту Пулково прилетевшего из Армении певца Шарлота после опубликованного видео с сожжением его российского паспорта. В распоряжении «Известий» 22 ноября появились кадры с места задержания артиста.
Находясь на территории Армении, Шарлот целенаправленно опубликовал ролик, на котором было запечатлено, как он сжигает свой паспорт гражданина РФ.
Подписчики активно реагировали на видео певца, отправляя ему донаты, предположительно, в размере нескольких десятков тысяч рублей.
Теперь на провокационные действия артиста решили отреагировать и сотрудники российских правоохранительных органов, которые задержали артиста в аэропорту сразу же после его возвращения на родину.
Наказание за совершенное деяние Шарлота пока не определено.
Ранее, 3 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не считают чем-то неординарным возвращение в Россию многих граждан страны, уехавших после начала спецоперации по защите Донбасса.
13 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что судьба каждого возвращающегося в РФ человека зависит от его поведения и действий: если он нарушал закон — необходимо ответить. Глава государства отметил, что это касается всех россиян: живущих в своей стране, проживающих за границей или перемещающихся. Он также подчеркнул, что Россия — свободная страна и человек имеет право выбрать место жительства так, как он считает нужным для себя.