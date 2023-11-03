Песков заявил о праве возвращаться в РФ уехавших из страны россиян

В Кремле не считают чем-то неординарным возвращение в Россию многих граждан страны, уехавших из РФ после начала спецоперации по защите Донбасса. Об этом 3 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Родственники иноагентов, во-первых, именем нарицательным не являются. Второе: российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются в обратно в Россию, потом они уезжают опять — это постоянный процесс, так происходит во всех странах мира», — заявил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Он добавил, что это абсолютно естественно, что любой российский добропорядочный, законопослушный гражданин всегда свободно возвращается на свою Родину.

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