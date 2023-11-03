Директор Пугачевой не стала комментировать приезд певицы в Россию

Директор Аллы Пугачевой Анна Чупракова не подтвердила приезд певицы в Россию. Об этом она заявила 3 ноября «Известиям».

«Я не даю никаких комментариев», — сказала представительница артистки.

Ранее, 2 ноября, ряд Telegram-каналов сообщили, что Пугачева приехала в Россию через Псковскую область.

3 мая сообщалось, что Пугачева прилетела в Москву на похороны своего друга, модельера Валентина Юдашкина, скончавшегося днем ранее в возрасте 59 лет. 12 мая Чупракова заявила, что Пугачева снова покинула страну после похорон, которые состоялись 6 мая на столичном Троекуровском кладбище.

До этого Пугачева возвращалась в Россию в конце августа 2022 года, чтобы отвести детей в школу 1 сентября. Также певица прошлась в Москве по магазинам. В конце сентября певица уехала в Израиль вместе с детьми. В начале октября украинское издание «Телеграф» сообщило, что певица получила гражданство страны.