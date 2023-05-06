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Модельера Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Модельера Валентина Юдашкина в субботу, 6 мая, похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Его могила располагается рядом с захоронением режиссера Бориса Грачевского и народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко.

Церемония прощания с модельером прошла в траурном зале кладбища ранее в этот день.

Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет. В последние годы жизни он боролся с онкологическим заболеванием, о котором сообщил в 2017 году.

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Шоумен Сергей Зверев в интервью «Известиям» назвал смерть народного художника катастрофой для мира моды. Он подчеркнул, что таких модельеров, как Юдашкин, в России уже больше не будет. Стилист Владислав Лисовец указал в беседе с «Известиями», что смерть Юдашкина стала трагедией для страны. По его мнению, модельер был олицетворением красоты новой России.

В Кремле выразили соболезнования в связи с кончиной Юдашкина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Юдашкин внес большой вклад в развитие российского искусства.

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Валентин Юдашкин — народный художник и заслуженный деятель искусств России. Первая коллекция модельера была создана в 1987 году и представлена в 1991-м в Париже на Неделе моды. Он создавал костюмы для российской олимпийской сборной перед соревнованиями в Лиллехаммере и Атланте (1994–1996), а также для мужской и женской футбольных сборных России (1999). В 2008 году принял участие в разработке образцов формы для военных ВС РФ. Дом моды Валентина Юдашкина является одним из ведущих в России.

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