Модельера Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Модельера Валентина Юдашкина в субботу, 6 мая, похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Его могила располагается рядом с захоронением режиссера Бориса Грачевского и народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко.

Церемония прощания с модельером прошла в траурном зале кладбища ранее в этот день.

Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет. В последние годы жизни он боролся с онкологическим заболеванием, о котором сообщил в 2017 году.

Шоумен Сергей Зверев в интервью «Известиям» назвал смерть народного художника катастрофой для мира моды. Он подчеркнул, что таких модельеров, как Юдашкин, в России уже больше не будет. Стилист Владислав Лисовец указал в беседе с «Известиями», что смерть Юдашкина стала трагедией для страны. По его мнению, модельер был олицетворением красоты новой России.

В Кремле выразили соболезнования в связи с кончиной Юдашкина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Юдашкин внес большой вклад в развитие российского искусства.

Российский модельер Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни после тяжелой болезни. Каким мы запомним знаменитого кутюрье, благодаря которому в моде появилось понятие «русский стиль», — в фотогалерее «Известий» Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко Валентин Юдашкин с моделями Фото: РИА Новости/А. Володин Показ коллекции Юдашкина на Неделе высокой моды–97 в ГЦКЗ «Россия» Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин Валентин Юдашкин и Иосиф Кобзон на праздничном шоу в честь 10-летия Дома моды «Валентин Юдашкин» Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников Валентин Юдашкин и директор Государственного исторического музея Александр Шкурко на торжественной церемонии передачи в дар музею авторских работ из коллекции Дома моды «Валентин Юдашкин» Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников На церемонии вручения национальной премии в области кинематографии «Золотой орел–2017» Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda Выставка Валентина Юдашкина «Секреты высокой моды» в Историческом музее на Красной площади Фото: Global Look Press/Russian Look/Roman Denisov Костюмы от Юдашкина — в спектакле «Моя прекрасная леди» Театра Олега Табакова Фото: Global Look Press/Ekaterina Tsvetkova Валентин Юдашкин открывает юбилейную XXV Неделю моды в Москве Фото: Global Look Press/Russian Look/Roman Denisov Валентин Юдашкин во время показа коллекции прет-а-порте сезона осень-зима 2009/10 на «Volvo-Неделе моды в Москве» Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок Российский президент в 2019-м вручил Валентину Юдашкину правительственную награду «За заслуги перед Отечеством» III степени Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Валентин Юдашкин — народный художник и заслуженный деятель искусств России. Первая коллекция модельера была создана в 1987 году и представлена в 1991-м в Париже на Неделе моды. Он создавал костюмы для российской олимпийской сборной перед соревнованиями в Лиллехаммере и Атланте (1994–1996), а также для мужской и женской футбольных сборных России (1999). В 2008 году принял участие в разработке образцов формы для военных ВС РФ. Дом моды Валентина Юдашкина является одним из ведущих в России.