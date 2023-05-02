В Кремле выразили соболезнования в связи со смертью Юдашкина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 мая на брифинге с журналистами заявил, что вскоре глава государства подготовит телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью модельера Валентина Юдашкина.

«Валентин Юдашкин внес большой вклад в развитие российского искусства в нашей стране, в российских регионах, в воспитание молодого поколения <...> и конечно с точки зрения пропаганды нашей культуры за рубежом трудно переоценить его роль», — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле все глубоко соболезнуют в связи со смертью Юдашкина.

Юдашкин умер 2 мая. Причиной смерти модельера стала онкология, которая была диагностирована еще в 2016 году.

Валентин Юдашкин — народный художник и заслуженный деятель искусств России. Первая коллекция модельера была создана в 1987 году и представлена в 1991-м в Париже на Неделе моды. Он создавал костюмы для российской олимпийской сборной перед соревнованиями в Лиллехаммере и Атланте (1994–1996), а также для мужской и женской футбольных сборных России (1999). В 2008 году принял участие в разработке образцов формы для российских военных.