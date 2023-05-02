Человек стиля: умер модельер Валентин Юдашкин

Валентин Юдашкин быстро пришел к успеху: первая же его коллекция под названием «Фаберже» произвела фурор на Неделе высокой моды в Париже. Среди его заказчиков были гранды российской сцены и первые люди страны, включая Раису Горбачеву. Он одевал российских офицеров, спортсменов-олимпийцев и стюардесс «Аэрофлота». А еще — служил в армии и прожил всю жизнь с единственной женой. 2 мая он скончался после продолжительной болезни в возрасте 59 лет. О творческом пути модельера вспоминают «Известия».

Портной из Баковки

Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка в Московской области, в семье полировщика издательства «Правда» Абрама Иосифовича Юдашкина и его жены Раисы Петровны. Его дед был профессиональным портным, поэтому детство будущего кутюрье прошло среди выкроек и тканей. Вскоре в мальчике проснулся художественный талант, при этом главными сюжетами его рисунков были платья для кукол. Нарисованные модели Валентин старался воплотить в ткани, так что, когда подошло время выбирать профессию, сомнений у него не было: он будет заниматься только модой! Родители не были в восторге от выбора сына, но мешать ему не стали, позволив выбрать свой собственный путь.

Поступив на факультет моделирования Московского индустриального техникума, он оказался единственным юношей среди многочисленных сокурсниц — и лучшим на курсе студентом. Даже два армейских года не помешали отличной учебе: по признанию самого Юдашкина, во время службы он постоянно обдумывал фасоны для своих будущих коллекций. Поэтому, вернувшись в техникум, он продолжил учиться на «отлично», защитив сразу две дипломных работы — «История костюма» и «Макияж и декоративная косметика». Пройдя преддипломную практику в Доме моды Вячеслава Зайцева и получив в 1986 году красный диплом, он распределился на должность старшего художника Центрального проектно-конструкторского бюро при Министерстве бытового обслуживания.

Надежда Бабкина, народная артистка России: Вслед за Славой Зайцевым ушёл Валентин Юдашкин, считавший Вячеслава Михайловича своим учителем и наставником. Валя был поцелованным Богом художником и очень тонким, ранимым человеком добрейшей души. Несмотря на внешнюю хрупкость, он обладал колоссальной внутренней силой. Эта сила помогала ему долгие годы бороться с тяжёлым недугом и продолжать творить. Валя обладал бесценным даром создавать красоту и щедро делиться ею с другими.Он излучал свет. Его фантазия не знала границ. Я до сих пор вспоминаю показ 2013-го года, на котором Валя представил свою коллекцию «Золото скифов», подготовленную специально для Недели моды в Париже. Это было что-то невероятное! Потерянные сокровища древних племен как будто нашлись на платьях, жакетах и брюках. Мои искренние соболезнования родным и близким

Первым заданием для Юдашкина на новом месте работы стало создание костюмов и образов для девушек-парикмахеров, участвующих в международном конкурсе парикмахерского искусства и визажа. Эта работа во многом определила его жизнь: именно тогда Юдашкин познакомился со своей будущей женой — парикмахером Мариной. Как вспоминали впоследствии супруги, период ухаживаний продлился всего три дня, после чего Юдашкин сделал Марине предложение руки и сердца. Девушка тут же согласилась. Их брак оказался счастливым и продлился более трех десятилетий. По словам Юдашкина, ему никогда бы не удалось добиться высот в мире моды, если бы не помощь и поддержка Марины.

Мировая звезда

Параллельно Юдашкин активно работал над созданием собственных коллекций. Первый свой показ Юдашкин провел в 1987 году в гостинице «Орленок», а уже год спустя он открыл собственную компанию Vali-мода, которая создавала стильную женскую одежду. Его коллекции «Русь изначальная» и «Петровский бал», показанные в 1988 году, заметили французские модельеры и пригласили молодого кутюрье на Неделю высокой моды в Париж.

На парижский показ Юдашкин привез одну из первых своих коллекций под названием «Фаберже». Манекенщицы вышли на подиум в необычных объемных платьях, расписанных узорами в русском стиле и напоминающих причудливые пасхальные яйца знаменитого ювелира. Подчеркнуто русская, самобытная стилистика Юдашкина стала остромодным мировым трендом. Юдашкин сразу очутился в числе ведущих лиц мировой моды, а одно из платьев «Фаберже» было выкуплено Музеем костюма в Лувре.

Парижский успех открыл Юдашкину дорогу к созданию собственного модного дома: он открылся в Москве уже в 1993-м, сразу же став лидером отечественной моды. Модный дом Валентина Юдашкина единственный в России получил статус члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды, его показы на постоянной основе были включены в расписание Парижской модной недели. Среди поклонниц стиля Юдашкина была супруга первого президента СССР Раиса Горбачева. Ее официальные и праздничные туалеты были исключительно «от Юдашкина». Естественно, при такой рекомендации от состоятельных и знаменитых клиентов у Юдашкина не было отбоя.

Дом моды Valentin Yudashkin стремительно развивался с каждым годом, расширяя ассортимент и влияние в мире дизайна. В 1997 году дизайнер открыл свой первый бутик в Москве, предлагая клиентам вещи класса prêt-a-porter de luxe. В 2005-м дизайнер создал собственную линию джинсовой одежды Yudashkin Jeans, в 2007-м представил первую свою коллекцию часов, созданную совместно со знаменитой часовой фирмой Jacob & Co, в 2012-м выпустил многочисленную линию товаров для дома и интерьера, включившую в себя столовой серебро, текстиль, свечи и предметы декора, в 2014-м предложил публике свою первую коллекцию ювелирных изделий из янтаря, а вскоре открыл собственную студию интерьеров. Расширение ассортимента, однако, не сказалось на качестве: каждая коллекция Валентина Юдашкина получала высокие оценки публики и экспертов-профессионалов.

На взлете

Валентин Юдашкин — один из немногих дизайнеров из мира высокой моды, с которым хорошо знакомы и рядовые потребители. Его наряды можно было увидеть не только на светских приемах. В 1993, 1996 и 1998 годах Юдашкин разрабатывал униформу для олимпийской сборной России. В 1997-м он создал новую униформу для стюардесс «Аэрофлота», а в 2007-м — парадную униформу для российской армии.

В 2016 году дом моды Valentin Yudashkin первым в России удостоился полноправного членства во Французской федерации высокой моды. Однако в том же году врачи диагностировали у Юдашкина рак почки в запущенной стадии с метастазами по всему телу. Модельер долго боролся с болезнью, перенес несколько операций и множество сеансов химиотерапии. По его словам, главной поддержкой для него все эти годы оставались родные — жена Марина и дочь Галина.

Несмотря на болезнь, Валентин Юдашкин до последнего не переставал работать над новыми коллекциями. Но болезнь оказалась сильнее. 2 мая 2003 года Валентин Юдашкин умер, всего полгода не дожив до своего 60-летия.