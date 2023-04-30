Первый модный: скончался модельер Вячеслав Зайцев

Знаменитый модельер Вячеслав Зайцев принадлежал к числу тех редких счастливчиков, которые с юных лет выбирают себе жизненный путь и твердо идут по нему, не отклоняясь в сторону. Он всю жизнь был предан моде и она платила ему взаимностью: его коллекции производили фурор по всей планете, зарубежная пресса называла его «красным Диором», а для соотечественников его имя было синонимом haute couture. Сегодня, 30 апреля знаменитый кутюрье скончался на 86 году жизни. О жизненном пути прославленного модельера вспоминают «Известия».

Художник из Иваново

Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново, в рабочей семье Михаила Яковлевича Зайцева и Марии Ивановны Кокуриной. В 1941-м отец ушел на фронт, попал в плен, бежал, вновь ушел воевать и дошел до Берлина. Мать будущего модельера работала прачкой и уборщицей, пропадая с утра до ночи, чтобы прокормить двоих детей. Увы, в тяжелые послевоенные годы случалось всякое. Старший брат Вячеслава, Владимир связался с дурной компанией и вскоре угодил в тюрьму за воровство. Вячеслав, напротив, был примерным школьником: хорошо учился и вовсю проявлял рано открывшиеся способности к рисованию, рисуя школьные стенгазеты и афиши к концертам и спектаклем. После 7 класса он уже знал, чем будет заниматься: поступил в Ивановский химико-технологический техникум на отделение текстильного рисунка. Уже в техникуме преподаватели заговорили о большом художественном таланте юноши. Поэтому, окончив техникум, он отправился покорять столицу.

В 1956 году Вячеслав стал студентом Московского текстильного института. Уже там он сформулировал для себя цель — создать в СССР собственную моду и дать возможность советским женщинам красиво одеваться. В институте он выделялся большими способностями — и бурной фантазией, которую не всегда понимали преподаватели. Как впоследствии вспоминал Зайцев, ему ставили либо пятерки, либо двойки. Тем не менее, институт он окончил с отличием, получив распределение художественным руководителем на Экспериментальную фабрику Мособлсовнархоза в Бабушкино.

Фото: РИА Новости/Мирослав Муразов Вячеслав Зайцев, 1964 год

Дизайнер Игорь Гуляев: Это очень значимая персона для меня. Для меня он вечный пример, учитель и человек невероятно красивой души. Я благодарен судьбе, кто когда-то он мне написал из Парижа, увидев мой показ: «Наконец-то появились мои последователи, хочу с вами познакомиться». И пригласил меня в Москву. Я благодарен ему по жизни. Он для меня пример профессионала и пример человека, который до последних дней остался ребенком, верящим в мечту и в дело. 85 лет — конечно, возраст. Многие люди уходят в такие годы. Но когда это кто-то для тебя дорогой и светлый... Мне позвонили — и я даже не могу ничего делать, смотрю фотографии и текут слезы...

Его первым творением стала коллекция одежды для женщин-работниц с расписными валенками и телогрейками. Ее с негодованием отверг худсовет фабрики — зато с восторгом опубликовал журнал «Пари матч» под заголовком «Он диктует моду Москве». О дизайнере с Бабушкинской фабрики заговорили. После обязательной отработки молодого специалиста пригласили на работу в Общесоюзный дом моделей на Кузнецком мосту. Это было признание.

К вершинам моды

Через три года после статьи в «Пари матч» Зайцева разыскал всемирно известный дизайнер Пьер Карден. К тому времени дизайнер возглавлял экспериментально-технический цех Дома моделей на Кузнецком мосту. В 1965 году Карден встретился с Зайцевым в Москве, публично выразив молодому дизайнеру свое восхищение и назвав «равным среди равных». В результате этой встречи о Зайцеве написал авторитетнейший модный журнал WWD, закрепив его всемирную славу. А в 1976 году его платье «Россия» получило Гран-при на Всемирном фестивале моды в Москве.

Фото: ТАСС/Альберт Пушкарев Заместитель главного художника Общесоюзного Дома моделей Вячеслав Зайцев, 1972 год

В Доме моды на Кузнецком мосту Вячеслав Зайцев проработал 13 лет. Он отличался завидным трудолюбием: мог за ночь создать несколько десятков эскизов. Однако, как позднее рассказывал дизайнер, несмотря на известность, он не чувствовал себя полностью реализованным. Большинство его работ оказывались излишне смелыми для художественных комиссий. Ни одна его коллекция советских времен не была выпущена в массовое производство в задуманном им виде. К тому же его не выпускали за границу. Его коллекции демонстрировались в США, Канаде, Японии, Франции, Италии, Югославии, но сам он мог наслаждаться собственным триумфом только со стороны.

Дизайнер Игорь Чапурин: Вячеслав Зайцев — фигура масштабная, и во многом недооцененная. Он относился к тому формату личности, которые генерировали в себе мощные творческие силы, силы новации. Сейчас это огромная редкость. Ему, с одной стороны, повезло быть одним из первых российских модельеров, чье имя ассоциируется с русской модой. А с другой, если бы он родился чуть позже, то, возможно, картина отечественной fashion-индустрии была бы иной

Чтобы иметь возможность воплотить в жизнь свои идеи, Зайцев ушел из Дома моделей на скромную фабрику индпошива № 19, где работал над частными заказами, параллельно разрабатывая коллекции для собственного Дома моды, создание которого ему удается пробить в верхах власти. По признанию Зайцева, создать собственный Дом моды ему помог министр бытового обслуживания СССР Иван Дуденков. С 1982 года ателье официально превратилось в Дом моды Славы Зайцева, а сам дизайнер стал его художественным руководителем.

Модельер Вячеслав Зайцев и певица Эдита Пьеха Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

К тому времени имя Зайцева гремело среди советской элиты. Он одевал семьи высшего руководства страны, знаменитых артистов. Среди его клиентов были Муслим Магомаев, Галина Волчек, Эдита Пьеха, министр культуры СССР Екатерина Фурцева. Именно Зайцев создал форму национальной олимпийской сборной СССР к Олимпиаде-80. Работал Зайцев и с отечественными режиссерами: так, в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» героиня Натальи Селезневой выходит на подиум в его нарядах.

Модная жизнь

Более четверти века Вячеслав Зайцев руководил собственным Домом моды, оставаясь в высшей мировой когорте модельеров. Он всегда шел в ногу со временем, разрабатывая собственный узнаваемый стиль в соответствии с эпохой. По названиям его коллекций можно писать летопись страны — и каждая из них неизменно становилась мировой сенсацией. Его коллекция «Тысячелетие крещения Руси» (1987-88) была показана в Париже и Нью-Йорке, «Русские сезоны в Париже» (1988) прогремели в мировой столице моды, «Агония перестройки» (1990-1991) совершила тур по России и странам ближнего зарубежья. А коллекция 1990 года была показана в Токио в рамках саммита «Пять выдающихся художников моды мира»: Вячеслав Зайцев по-прежнему оставался признанной мировой звездой.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец: Я давно знаком с Вячеславом Зайцевым. Это фантастический, талантливый, добрый, улыбчивый человек. Может даже немного ребенок. Один раз мы вместе с ним ездили в Париж, там я смог поближе с ним познакомиться и понял, что тот образ Зайцева, который мы знаем все, не выдуман. Он такой же и в жизни. Несмотря на его возраст, я никогда не слышал от него никакого нытья, жалоб. Он был невероятно талантливым, но никогда этим не кичился, не принижал окружающих, очень уважительно относился к обслуживающему персоналу... С ним круто было проводить время, смеяться. Наверное, это тот человек, на которого стоило бы равняться всем людям, а известным и богатым — тем более. То, что он, получив мировую известность, став звездой в СССР и России, завоевав такую народную любовь, при этом остался легким, искренним человеком — это говорит о невероятно сильной личности

30 апреля на 86-м году жизни скоропостижно скончался российский и советский модельер и художник Вячеслав Зайцев. Вехи биографии мастера — в фотогалерее «Известий» Фото: РИА Новости/Мирослав Муразов Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иванове в семье рабочих Михаила Зайцева и Марии Кокуриной Фото: РИА Новости/Борис Кауфман После окончания школы в 1952 году Зайцев начал учебу в Ивановском химико-технологическом техникуме, который окончил в 1956 году по специальности художника текстильного рисунка Фото: РИА Новости/Борис Кауфман В 1962 году завершил учебу в Московском текстильном институте с отличием, а после был назначен художественным руководителем на Экспериментально-технической швейной фабрике Мособлсовнархоза в Бабушкинском районе Фото: РИА Новости/Борис Кауфман В самом начале своей деятельности Зайцев создал коллекцию спецодежды для женщин — работниц области и села, которая была отвергнута методическим советом Фото: РИА Новости/Петрухин Вскоре ее опубликовал журнал «Пари Матч» со статьей «Он диктует моду Москве». Спустя три года, в 1965 году, автора коллекции, так и не увидевшей свет, по этой статье разыскали Пьер Карден и представители модного дома Dior Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской Вскоре Зайцеву запретили выезжать за границу, но модельер мечтал о собственном доме моды. Отработав в Бабушкине положенный срок, он вернулся в Москву, где 13 лет трудился в Общесоюзном доме моделей на Кузнецком Мосту Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев В 1967 году Зайцев получил Гран-при за платье под девизом «Россия» на Всемирном фестивале моды в Москве Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова Многие его проекты находили поддержку за рубежом. Первые показы моделей Вячеслава Зайцева и вовсе проходили в западных странах без участия автора Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников Покинув Дом моделей одежды на Кузнецком Мосту, он связал себя с фабрикой № 19 индивидуального пошива, где с 1982 года создавал известные далеко за пределами нашей страны авторские коллекции моделей Фото: Getty Images/Andreas Rentz В 2016 году Вячеславу Зайцеву поставили диагноз болезнь Паркинсона. Модельер не мог передвигаться самостоятельно, так как был частично парализован Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Свою последнюю крупную коллекцию «Истоки» Вячеслав Зайцев выпустил в 2008 году. Постепенно он отошел от дел своего модного дома, доверив руководство им своему единственному сыну Егору, также выбравшему профессию дизайнера. В последние годы знаменитый кутюрье много болел, почти не выходил из дома. В 2016 году врачи диагностировали у него болезнь Паркинсона.