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Стала известна причина смерти Валентина Юдашкина

Причиной смерти Юдашкина стала онкология, которая была диагностирована еще в 2016 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Стала известна причина смерти российского модельера Валентина Юдашкина.

В 2016 году у него был диагностирован рак почки. Источник «Известий» отмечает, что метастазы распространились по всему организму, осложнения затронули головной мозг.

«В ходе лечения наблюдалась отрицательная динамика, лучевая терапия не дала необходимого эффекта», — сообщил собеседник издания.

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Об онкологическом заболевании модельер сам сообщил в 2017 году в эфире программы «Прямой эфир». Он до последнего момента не хотел публично объявлять о своем диагнозе.

Юдашкин умер во вторник, 2 мая. Ему было 59 лет.

Валентин Юдашкин родился 14 октября в 1963 году. Он был народным художником и заслуженным деятелем искусств РФ. Свою первую коллекцию модельер создал в 1987 году и представил в 1991-м в Париже на Неделе моды.

Кутюрье создавал костюмы для российской олимпийской сборной перед соревнованиями в Лиллехаммере и Атланте (1994–1996), а также для мужской и женской футбольных сборных России (1999). В 2008 году принял участие в разработке образцов формы для военных ВС России. Дом моды Валентина Юдашкина является одним из ведущих в стране.

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