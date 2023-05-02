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Умер модельер Валентин Юдашкин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Модельер Валентин Юдашкин умер на 60-м году жизни. Об этом сообщил источник «Известий» во вторник, 2 мая.

Юдашкин в последние годы боролся с тяжелой болезнью.

Об онкологическом заболевании сам модельер сообщил в 2017 году в эфире программы «Прямой эфир». Он до последнего момента не хотел публично говорить о диагнозе.

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Валентин Юдашкин — народный художник и заслуженный деятель искусств России. Первая коллекция модельера была создана в 1987 году и представлена в 1991-м в Париже на Неделе моды. Он создавал костюмы для российской олимпийской сборной перед соревнованиями в Лиллехаммере и Атланте (1994–1996), а также для мужской и женской футбольных сборных России (1999). В 2008 году принял участие в разработке образцов формы для военных ВС РФ. Дом моды Валентина Юдашкина является одним из ведущих в России.

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