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Зверев назвал смерть Юдашкина катастрофой для мира моды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Шоумен Сергей Зверев назвал смерть 59-летнего модельера Валентина Юдашкина катастрофой для мира моды.

«Валя очень интересный человек и творческий. У него такие шутки искрометные, у него юмор потрясающий. И он очень легкий, общительный. Мне даже в голову не пришло, и вот буквально сегодня [появилась] такая информация, что Валентин Юдашкин ушел от нас. Вы знаете, я считаю, это так несправедливо, он еще такой совсем молодой. В таком возрасте... Вот сейчас — творить и творить, когда есть такой опыт в мире моды, потрясающий просто», — сказал Зверев в разговоре с «Известиями».

Шоумен отметил, что на последнем показе Юдашкина, прошедшем летом 2022 года в центре столицы, модельер показал «верх моды». Зверев подчеркнул, что таких художников в России уже больше не будет.

«Вот только что мы видели его коллекцию на знаменитом мосту — это просто был верх моды. Он уже достиг такого уровня, когда просто нельзя уходить. Ну вот так случилось. Это, конечно, для всех для нас такая беда, просто катастрофа. Говорят, что незаменимых нет. Но вот как раз Валентин Юдашкин и Слава Зайцев — это незаменимые люди», — подытожил Зверев.

В завершение разговора он выразил соболезнования родным и близким модельера.

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Юдашкин умер 2 мая. В последние годы модельер боролся с тяжелой болезнью.

Прощание с ним состоится 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве.

Художник Никас Сафронов в разговоре с «Известиями» заявил, что виделся с Юдашкиным 8 апреля. Модельер, по его словам, много смеялся и говорил, невзирая на свое состояние.

В свою очередь, стилист Владислав Лисовец указал в беседе с «Известиями», что смерть Юдашкина стала трагедией для страны. По его мнению, модельер был олицетворением красоты новой России.

Валентин Юдашкин — народный художник и заслуженный деятель искусств России. Первая коллекция модельера была создана в 1987 году и представлена в 1991-м в Париже на Неделе моды. Он создавал костюмы для российской олимпийской сборной перед соревнованиями в Лиллехаммере и Атланте (1994–1996), а также для мужской и женской футбольных сборных России (1999). В 2008 году принял участие в разработке образцов формы для российских военных.

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