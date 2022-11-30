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«Зарплаты у Аллы Борисовны там не было»

Концертный директор Пугачевой Елена Чупракова — о том, почему закрылись предприятия артистки, налогах и зарплате
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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30 ноября появилась информация, что Алла Пугачева после отъезда из РФ закрывает свое ООО «АБП». Сообщалось, что это последнее предприятие певицы на территории России. Чтобы узнать, так ли это, «Известия» пообщались с концертным директором певицы. Елена Чупракова, проработавшая с Пугачевой 38 лет, сейчас находится в Москве — в ходе беседы она внесла некоторую ясность в финансовые дела примадонны.

— Елена, говорят, что Алла Пугачева закрывает последнее предприятие в России. Это правда?

— Правда, закрывается. В реестре есть официальная информация. Никто ее не скрывает. О начале ликвидации ООО «АБП» есть данные в регистрационной палате. Я не очень владею информацией, как технически это происходит.

— Данные о ликвидации появились в системе СПАРК.

— Да. Всё так.

— А фирма зарегистрирована на вас или на нее?

— На нее.

— А пишут, что на вас.

— Я была директором в этой фирме. Просто мы решили ее закрыть, потому что она не нужна. Надо будет, откроем.

Справка «Известий»

Судя по имеющимся открытым данным, ООО «АБП» работало в России начиная с 23 июня 2010 года. Фирма была зарегистрирована в Москве. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью составил 10 тыс. рублей, последние показатели по выручке — 3 млн 205 тыс. рублей в 2021 году. Согласно данным системы СПАРК, генеральным директором АБП являлась Елена Чупракова, единственным бенефициаром — Алла Пугачева (народной артистке СССР принадлежит 100% компании).

По данным базы ФНС «Прозрачный бизнес», заявление о ликвидации фирмы поступило 23 ноября нынешнего года. Компания специализировалась на организации концертов, имела право работать в сегменте звукозаписи и издания музыкальных произведений, теле- и радиовещания. Кроме того, АБП могла заниматься связью на базе проводных технологий, а также вести деятельность в области информ- и рекламных агентств, обработки данных и изучения общественного мнения, отдыха, развлечений, перевода, фотографии и даже упаковывания товаров.

— Какова судьба сотрудников АБП?

— Там не было сотрудников. Там была я одна.

— Всё везли на себе?

— Дело не в этом. Фирма делалась под концертную деятельность Аллы Пугачевой. А концертов нет уже десять лет.

— Профилем фирмы была только «концертная деятельность»? Радио «Алла» не было частью этого?

— Радиостанция закрылась уже очень давно.

— Радиостанция была зарегистрирована на другую компанию?

— Я не в курсе этого. Я владею информацией только по ООО «АБП».

— Чем занималось ваше предприятие в последние годы? Приносило ли оно доход?

— Ничем. И никакого дохода не было. А в таком случае зачем же налоги-то платить? Предприятие не работает, а налоги платим и зарплату тоже. Ее же нельзя «нулевкой» держать. На счетах ноль и сдавать нулевой баланс — так нельзя. Вот и всё.

— А на зарплате были только вы?

— Только я. У Аллы Борисовны не было там зарплаты.

— А нет ли у нее планов открыть свое производство в Израиле?

— Производство чего?

— Например, обуви. Как было в России.

— По поводу обуви вам лучше обратиться в «Эконику». Она имеет много магазинов в России. И, возможно, даже в Израиле.

— Сотрудничество Аллы Борисовны и «Эконики» было разовым проектом?

— Оно и сейчас продолжается.

— А кто сейчас ведет дела Пугачевой? Адвокат?

— Адвокат? Зачем ей адвокат?

— Появилась информация, что вы находитесь в поиске работы. Это правда?

— Нет, это не правда. То, что я ищу работу, — абсолютное вранье! Никакую работу я не ищу, я работаю с Аллой Борисовной! И вообще я уже на пенсии.

— А чем она вас сейчас озадачивает?

— Какая вам разница, чем? Может, я хожу покупаю фрукты и отправляю ей в Израиль. Выполняю разовые поручения. Я с Аллой Пугачевой отработала 38 лет.

— Алла Борисовна своих не бросает?

— Вот именно.

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