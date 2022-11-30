«Зарплаты у Аллы Борисовны там не было»
30 ноября появилась информация, что Алла Пугачева после отъезда из РФ закрывает свое ООО «АБП». Сообщалось, что это последнее предприятие певицы на территории России. Чтобы узнать, так ли это, «Известия» пообщались с концертным директором певицы. Елена Чупракова, проработавшая с Пугачевой 38 лет, сейчас находится в Москве — в ходе беседы она внесла некоторую ясность в финансовые дела примадонны.
— Елена, говорят, что Алла Пугачева закрывает последнее предприятие в России. Это правда?
— Правда, закрывается. В реестре есть официальная информация. Никто ее не скрывает. О начале ликвидации ООО «АБП» есть данные в регистрационной палате. Я не очень владею информацией, как технически это происходит.
— Данные о ликвидации появились в системе СПАРК.
— Да. Всё так.
— А фирма зарегистрирована на вас или на нее?
— На нее.
— А пишут, что на вас.
— Я была директором в этой фирме. Просто мы решили ее закрыть, потому что она не нужна. Надо будет, откроем.
— Какова судьба сотрудников АБП?
— Там не было сотрудников. Там была я одна.
— Всё везли на себе?
— Дело не в этом. Фирма делалась под концертную деятельность Аллы Пугачевой. А концертов нет уже десять лет.
— Профилем фирмы была только «концертная деятельность»? Радио «Алла» не было частью этого?
— Радиостанция закрылась уже очень давно.
— Радиостанция была зарегистрирована на другую компанию?
— Я не в курсе этого. Я владею информацией только по ООО «АБП».
— Чем занималось ваше предприятие в последние годы? Приносило ли оно доход?
— Ничем. И никакого дохода не было. А в таком случае зачем же налоги-то платить? Предприятие не работает, а налоги платим и зарплату тоже. Ее же нельзя «нулевкой» держать. На счетах ноль и сдавать нулевой баланс — так нельзя. Вот и всё.
— А на зарплате были только вы?
— Только я. У Аллы Борисовны не было там зарплаты.
— А нет ли у нее планов открыть свое производство в Израиле?
— Производство чего?
— Например, обуви. Как было в России.
— По поводу обуви вам лучше обратиться в «Эконику». Она имеет много магазинов в России. И, возможно, даже в Израиле.
— Сотрудничество Аллы Борисовны и «Эконики» было разовым проектом?
— Оно и сейчас продолжается.
— А кто сейчас ведет дела Пугачевой? Адвокат?
— Адвокат? Зачем ей адвокат?
— Появилась информация, что вы находитесь в поиске работы. Это правда?
— Нет, это не правда. То, что я ищу работу, — абсолютное вранье! Никакую работу я не ищу, я работаю с Аллой Борисовной! И вообще я уже на пенсии.
— А чем она вас сейчас озадачивает?
— Какая вам разница, чем? Может, я хожу покупаю фрукты и отправляю ей в Израиль. Выполняю разовые поручения. Я с Аллой Пугачевой отработала 38 лет.
— Алла Борисовна своих не бросает?
— Вот именно.