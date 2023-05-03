Помощница Аллы Пугачевой сообщила о приезде артистки в Москву
Советская и российская певица Алла Пугачева прилетела в Москву. Об этом в среду, 3 мая, сообщила ее помощница Елена Чупракова.
«Да», — подтвердила она информацию о прилете артистки ТАСС.
Отмечается, что Пугачева могла прилететь в Россию, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным, с семьей которого дружила много лет.
На вопрос журналистов, пойдет ли артистка на прощание с ним, Чупракова отметила, что не знает.
«Я пока у нее даже не спрашивала еще», — сказала она.
Модельер скончался 2 мая в возрасте 59 лет. В последние годы жизни он боролся с онкологическим заболеванием. Прощание с Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве.
В конце сентября 2022 года Пугачева уехала из России в Израиль вместе с детьми. В начале октября украинское издание «Телеграф» сообщило, что певица получила гражданство Израиля.