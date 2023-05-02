Прощание с Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве.

«Официальная церемония прощания состоится 6 мая <...> на Троекуровском кладбище», — сообщили ТАСС 2 мая в пресс-службе дома моды Юдашкина.

Начнется церемония прощания в 11:00.

Юдашкин умер 2 мая на 60-м году жизни. В последние годы модельер боролся с тяжелой болезнью.

Художник Никас Сафронов в разговоре с «Известиями» заявил, что виделся с Юдашкиным 8 апреля. Модельер, по его словам, много смеялся и говорил, невзирая на свое состояние.

В свою очередь стилист Владислав Лисовец указал в беседе с «Известиями», что смерть Юдашкина стала трагедией для страны. По его мнению, модельер был олицетворением красоты новой России.

Валентин Юдашкин — народный художник и заслуженный деятель искусств России. Первая коллекция модельера была создана в 1987 году и представлена в 1991-м в Париже на Неделе моды. Он создавал костюмы для российской олимпийской сборной перед соревнованиями в Лиллехаммере и Атланте (1994–1996), а также для мужской и женской футбольных сборных России (1999). В 2008 году принял участие в разработке образцов формы для российских военных.