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Умер модельер Валентин Юдашкин
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Никас Сафронов рассказал «Известиям» о последней встрече с Юдашкиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Художник Никас Сафронов вспомнил в беседе с «Известиями» 2 мая последнюю встречу с умершим модельером Валентином Юдашкиным, которая состоялась 8 апреля. Как рассказал собеседник издания, Юдашкин в тот день много смеялся и говорил, невзирая на свое состояние.

«Он приходил ко мне на день рождения 8 апреля. Тихо говорил, но радостный был. Я посадил его. Они там (с другими гостями. — Ред.) смеялись, ели», — сообщил художник.

Сафронов отметил, что их с Юдашкиным дружбе уже много лет.

«Он приглашал меня всегда на все программы, на свои показы. Я всегда удивлялся, что-то для себя подпитывал, набирался опыта, и он тоже иногда советовался. <…> Он не стеснялся спросить и не стеснялся воспользоваться советом», — подчеркнул Сафронов.

Художник обратил внимание на то, что творчество Юдашкина было многогранно. Модельер мог не только «изобразить» идею, но и воплотить ее в жизнь.

«Он был такой большой художник, который состоялся. Но художник только нарисует, а Юдашкин еще и сотворит, сделает тканью. Одно дело нарисовать, а другое ... Он мог и сшить сам», — отметил Сафронов.

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Ранее в этот день стилист Владислав Лисовец назвал смерть Юдашкина трагедией «для всей страны», а «не только для его семьи». Лисовец отозвался о российском модельере как о «чутком, нежном, тонком, невероятно интеллигентном, воспитанном, очень умном мужчине».

Юдашкин умер 2 мая 2023 года. У кутюрье был рак почки, позже метастазы распространились по всему организму, осложнения затронули головной мозг. Онкология была диагностирована еще в 2016 году, но рассказать об этом публично Юдашкин решился в 2017-м.

Валентин Юдашкин — народный художник и заслуженный деятель искусств РФ. Первая коллекция модельера была создана в 1987 году и представлена в 1991-м в Париже на Неделе моды. Он создавал костюмы для российской олимпийской сборной перед соревнованиями в Лиллехаммере и Атланте (1994–1996), а также для мужской и женской футбольных сборных России (1999). В 2008 году принял участие в разработке образцов формы для российских военных.

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