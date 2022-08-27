Пугачеву засняли за шопингом после возвращения в Россию из Израиля

Российскую певицу Аллу Пугачеву заметили за шопингом после возвращения из Израиля.

Кадры ее прогулки по центру Москвы оказались в распоряжении «Известий» 27 августа.

Пугачева и ее муж Максим Галкин живут в Израиле в элитном особняке, который находится в так называемой израильской Рублевке. Стоимость виллы, которую съемочной группе «Известий» удалось запечатлеть с коптера, составляет не меньше $6 млн.

22 мая Пугачева ответила на оскорбления, сказанные в ее адрес в связи с отъездом из России.

17 мая Пугачева заявила, что вернется в Россию осенью. Она пояснила, что 1 сентября дети должны идти в школу, а сейчас они учатся онлайн.

За последние месяцы из России уехал ряд знаменитостей. При этом мало кто из звезд прямо заявляет об эмиграции. Так, 11 мая российский певец и музыкант, основатель рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался об отъезде артистов из России. Он предположил, что знаменитости, решившие уехать за границу, представляют себя новой волной русской эмиграции и думают, что только в других странах смогут реализовать себя как личности.

Также многие артисты остались и в России — они выступают перед пострадавшими в ходе спецоперации военнослужащими, поддерживая их.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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