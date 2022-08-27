Реклама
Прямой эфир
Мир
Вучич заявил о фантастической цене на российский газ
Экономика
ЦБ смягчил для банков правила выдачи населению наличной валюты
Мир
ВСУ за сутки трижды обстреляли ЗАЭС
Общество
Григоренко заявил о прекращении открытого горения лесов в Рязанской области
Мир
В Харьковской области уничтожено до 100 националистов
Мир
Источник рассказал о вербовке СБУ выезжающих в Россию украинских граждан
Мир
Сенатор США назвал Турцию главной угрозой Восточному Средиземноморью
Мир
Лавров указал на расистское деление мира Западом «на исключительных и остальных»
Мир
Пожилая британка пожаловалась на живших у нее украинских беженцев
Мир
Губернатор Нью-Йорка Хокул попросила сторонников Трампа покинуть штат
Общество
Лесные пожары под Рязанью не выходят за контур их тушения
Спорт
Алоян назвал победу Гассиева «возвращением Тайсона»

Пугачеву засняли за шопингом после возвращения в Россию из Израиля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российскую певицу Аллу Пугачеву заметили за шопингом после возвращения из Израиля.

Кадры ее прогулки по центру Москвы оказались в распоряжении «Известий» 27 августа.

«Алла Пугачева собственными руками соорудила себе пьедестал»
Деятели культуры — об уникальной роли Примадонны на отечественной эстраде

Пугачева и ее муж Максим Галкин живут в Израиле в элитном особняке, который находится в так называемой израильской Рублевке. Стоимость виллы, которую съемочной группе «Известий» удалось запечатлеть с коптера, составляет не меньше $6 млн.

22 мая Пугачева ответила на оскорбления, сказанные в ее адрес в связи с отъездом из России.

17 мая Пугачева заявила, что вернется в Россию осенью. Она пояснила, что 1 сентября дети должны идти в школу, а сейчас они учатся онлайн.

За последние месяцы из России уехал ряд знаменитостей. При этом мало кто из звезд прямо заявляет об эмиграции. Так, 11 мая российский певец и музыкант, основатель рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался об отъезде артистов из России. Он предположил, что знаменитости, решившие уехать за границу, представляют себя новой волной русской эмиграции и думают, что только в других странах смогут реализовать себя как личности.

Также многие артисты остались и в России — они выступают перед пострадавшими в ходе спецоперации военнослужащими, поддерживая их.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022