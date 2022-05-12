Сергей Шнуров назвал отъезд звезд за границу «ущербной позицией»

Российский певец и музыкант, основатель рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров в эфире YouTube-шоу «Белый шум» в беседе с писательницей Татьяной Толстой 11 мая высказался о массовом отъезде артистов из России.

Шнуров заверил, что следовать примеру других звезд не собирается. Он предположил, что артисты, решившие уехать за границу, представляют себя новой волной русской эмиграции и думают, что только в других странах смогут реализовать себя как личности, пишет НСН.

«Это их право. Я не могу сказать, что они абсолютно поступают неправильно. Только я так поступать не собираюсь. Мне эта позиция кажется несколько ущербной», — цитирует Шнурова Федеральное агентство новостей.

Певец не исключил, что нападки звезд на Россию продиктованы корыстными соображениями. Уехавшие артисты якобы ищут свою выгоду в том, чтобы выступать с антироссийскими заявлениями, отмечает Pravda.Ru.

В ответ Толстая призналась, что старается никого не осуждать и пытается относиться к отъезду за границу с пониманием. При этом она отметила, что ей категорически не нравится, что некоторые русские за рубежом стыдятся своей национальности.

За последние месяцы из России уехали актриса Рената Литвинова, юморист Максим Галкин с певицей Аллой Пугачевой, актриса Чулпан Хаматова и другие звезды. При этом мало кто из артистов прямо заявляет об эмиграции.

Между тем многие артисты выступают перед пострадавшими военнослужащими и поддерживают их.

Ранее в этот день телеканал «Звезда» сообщил, что в луганской Республиканской клинической больнице состоялся концерт в честь Дня Победы, а также в честь Дня свободы, который ЛНР отмечает 12 мая. Перед военнослужащими и медиками выступили Елена Север, ЮрКисс, Григорий Лепс, группа «Земляне», Маша Вебер, IVAN, Роман Архипов, группа «Русские», «группа СПб!».

11 мая заслуженный артист России Михаил Шуфутинский вместе с писателем Олегом Роем и солистами православного хора «Пересвет» провел творческую встречу с ранеными участниками спецоперации по защите Донбасса. Военнослужащие сейчас проходят лечение в филиале Центрального военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко в Москве.

Как сообщили в Минобороны России, знаменитости присоединились к акции «Лучшим воинам мира», которую проводит ведомство.

29 апреля народный артист России Олег Газманов также выступил в военном госпитале перед военнослужащими, получившими ранения в ходе спецоперации.

20 апреля сообщалось, что народный артист России, певец Николай Расторгуев посетил российских военнослужащих, проходящих лечение в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко в Москве.