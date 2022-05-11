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Лепс приехал в Донбасс поддержать участников спецоперации

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Фото: t.me/gvleps_official
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Российский певец, заслуженный артист РФ Григорий Лепс приехал в Донбасс, чтобы поддержать участников спецоперации. Видео артист в среду, 11 мая, опубликовал в своем Telegram-канале.

Причину своего визита певец объяснил желанием отвлечь российских военнослужащих от тяжелых будней, пишет сайт aif.ru.

«Мы приехали поддержать ребят. Надеюсь, мы немного их отвлечем от тяжелых будней, пройдем в госпитали, проведаем ребят, раненых детей, раненых бойцов… Пожелаем им счастья, подарим пластинок, раздадим денег», — цитирует Лепса телеканал «Звезда».

В машине у певца играла песня Владимира Высоцкого «Рыцарский турнир», которому Лепс подпевал, пишет Pravda.Ru. В комментариях пользователи выразили свое уважение артисту: «Огромное уважение вам, Григорий», «Браво, поступок мужчины и патриота», «Достойный пример».

Как напоминает сайт kp.ru, Лепс занимается благотворительностью, оказывает помощь больным детям и другим нуждающимся на регулярной основе. После начала спецоперации он уже посетил несколько госпиталей, где лечат раненых военнослужащих.

«Бойцам здоровья, а врачам как можно меньше работы. Спасибо им огромное за их работу, труды и героизм. Желаю, счастья, здоровья и скорейшего возвращения домой», — приводит слова Лепса REGNUM.

29 апреля народный артист России Олег Газманов выступил в военном госпитале перед военнослужащими, получившими ранения в ходе спецоперации по защите Донбасса. Он заявил, что для него поддержка раненых военных — это не просто обязанность, это честь.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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