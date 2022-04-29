Олег Газманов выступил в госпитале перед участниками спецоперации

Народный артист России Олег Газманов выступил в военном госпитале перед военнослужащими, получившими ранения в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщает Минобороны России.

«Самое главное — возвращайтесь в строй, живите долго, всего вам самого-самого наилучшего…. Я всегда с вами», — сказал певец со сцены.

Он заявил, что для него поддержка раненых военных — это не просто обязанность, а честь.

«Слава Богу, что в моем репертуаре есть такие песни, которые поддерживают ребят. И я надеюсь, что мое короткое выступление подняло ребятам настроение, прибавило им сил», — подчеркнул артист.

Отмечается, что Газманов исполнил как совсем недавно написанные песни «Артефакт», «Бессмертный полк», так и популярные произведения «Офицеры», «Два орла», «Скорая помощь» и другие.

«Концерт понравился, песни знакомы с детства, мотивирует на выздоровление», — поделился впечатлениями один из военнослужащих.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что народный артист России, певец Николай Расторгуев посетил российских военнослужащих, проходящих лечение в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко в Москве.

Акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ. Цель акции — поддержка военнослужащих, которые проходят лечение и реабилитацию после ранений, полученных во время выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели образования, спорта, культуры и науки.

18 апреля в рамках той же акции артисты Ольга Кормухина и Алексей Белов навестили российских военных, проходящих лечение в Наро-Фоминске. После концерта певцы высказали военнослужащим слова поддержки.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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