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Николай Расторгуев посетил в госпитале участников спецоперации в Донбассе

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Народный артист России, певец Николай Расторгуев посетил российских военнослужащих, проходящих лечение в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко в Москве. Об этом сообщило Министерство обороны РФ 20 апреля.

В ходе выступления перед пациентами госпиталя артист исполнил известные песни, в частности «А заря», «Ребята с нашего двора», «Позови меня тихо по имени».

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Акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ. Цель акции — поддержка военнослужащих, которые проходят лечение и реабилитацию после ранений, полученных во время выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели образования, спорта, культуры и науки.

18 апреля в рамках той же акции российских военных, проходящих лечение в Наро-Фоминске, навестили артисты Ольга Кормухина и Алексей Белов. После концерта певцы высказали военнослужащим слова поддержки.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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