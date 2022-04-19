Воздушная дорога: как будет проходить новый этап спецоперации на Украине

Российские Вооруженные силы перешли ко второй фазе военной операции — наступлению на группировку ВСУ в Донбассе, констатируют опрошенные «Известиями» эксперты. По их словам, важную роль в нем будет играть превосходство в воздухе. 18 апреля около 23.00 мск украинский президент Владимир Зеленский заявил о начале «битвы за Донбасс». Военные корреспонденты «Известий» сообщили о массированных залпах по позициям ВСУ со стороны Донецка и Луганска. Ранее в понедельник российские силы нанесли удар по центру обеспечения тыла украинских войск в Львове, уничтожив крупную партию иностранного вооружения. Более интенсивно стала работать оперативно-тактическая авиация: за сутки она нанесла удары почти по двум сотням целей, в том числе по заводу головных частей ракет «Точка-У» в Днепропетровске.

Новые удары

По сообщению Минобороны РФ, утром 18 апреля крылатыми ракетами воздушного базирования нанесён удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск в городе Львов. В результате уничтожены крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран. Ещё один склад боеприпасов разбит у города Васильков в Киевской области. За ночь высокоточным авиационных оружием поражены 16 других объектов.

— Ракетными войсками нанесены удары высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер». Уничтожены четыре склада вооружения и украинской военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск , — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Воздушная дорога 1 Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по объектам ВСУ на территории Украины Фото: РИА Новости/Пресс-служба Министерства обороны РФ

Оперативно-тактическая авиация нарастила активность по сравнению с предыдущими днями. По данным Минобороны РФ, в ночь на 18 апреля она нанесла 108 ударов по военным объектам, днём ещё по 84 целям. В их числе — завод по ремонту головных частей ракет «Точка-У» в Днепропетровске.

Вертолёты армейской авиации уничтожили восемь танков и других боевых бронированных машин, а также до роты военнослужащих ВСУ в районах Пашково, Веселое и Ильичёвка.

Днём ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 331 военному объекту, сообщили в Минобороны России. При этом были поражены девять пунктов управления, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также 315 районов сосредоточения живой силы противника в районах населенных пунктов Попасная и Новомайорское.

За сутки сбиты два истребителя МиГ-29 ВСУ в районе городя Изюм и один Су-25 у Авдеевки, а также 12 беспилотников. Минобороны отчиталось об успешном перехвате комплексами ПВО десяти крупнокалиберных ракет реактивных установок залпового огня, выпущенных ВСУ по посёлку Чернобаевка в Херсонской области.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 139 самолетов, 483 беспилотных летательных аппарата, 250 зенитных ракетных комплексов, 2337 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 1009 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2196 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Около 23.00 мск корреспондент «Известий» Денис Кулага сообщил о масштабной артподготовке со стороны Донецка и Луганска по позициям ВСУ. Владимир Зеленский в тот же день заявил, что российские войска «начали битву за Донбасс, к которой так давно готовились».

Как рассказал «Известями» военный эксперт Владислав Шурыгин, российские военные уже перешли ко второй фазе специальной военной операции — масштабному наступлению с целью окончательного разгрома украинских войск на Донбассе и освобождения территорий народных республик.

— Сейчас российские ВС наносят ракетные и авиационные удары уже не только в тылу противника, но и по позициям непосредственно на линии фронта, – отметил военный эксперт. — Это означает, что в скором времени начнется наступление. Ситуация на фронте складывается для российских войск и народной милиции Луганской и Донецкой республик очень хорошо. Украинские силы в Мариуполе разбиты, а значит группировка противника на Донбассе безвозвратно лишилась большого количества хорошо подготовленного личного состава , а также значительной части бронетехники и оружия. И заменить эти потери уже нечем. В свою очередь у союзных сил после разгрома Мариуполя высвободилось большое количество сил и средств, которые могут быть задействованы на любом направлении.

По мнению Владислава Шурыгина , важную роль в предстоящем наступлении сыграет подавляющая российская огневая мощь, а также тотальное превосходство в воздухе. Поэтому ВС РФ смогут наносить поражение украинским вооруженным формированиям на всю глубину их боевого порядка — от объектов на передовой и до точек в самом глубоком тылу.

Воздушная дорога 2 Фото: ТАСС/Красильников Станислав

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Михаил Мизинцев рассказал 18 апреля о гуманитарной ситуации в районах боевых действий.

— Из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР за сутки эвакуированы 12 066 человек, — сообщил генерал-полковник Михаил Мизинцев. — Из них 1 715 детей, а всего с начала специальной военной операции — уже 863 676 человек , из которых 158 172 ребенка. Государственную границу Российской Федерации пересекли 114 060 единиц личного автомобильного транспорта, из них за сутки — 976.

На пунктах пропуска находится достаточное количество автобусов для перевозки людей к избранным местам проживания или в пункты временного размещения.

Генерал заявил, чт о украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 6 208 иностранных граждан из девяти государств. Кроме того, в украинских портах остаются заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и на территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море, отметил Михаил Мизинцев.

Сорванный прорыв

18 апреля президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «гвардейская» 64-й отдельной мотострелковой бригаде с формулировкой «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества». Это соединение дислоцируется в Хабаровском крае в поселке Князе-Волконское. Бригада входит в состав 35-й общевойсковой армии.

— Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, проявленных при защите Отечества, отстаивании суверенитета и национальных интересов России», — заявил глава государства.

Он назвал действия военнослужащих бригады «образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма» и пожелал им и в дальнейшем служить России, обеспечивая безопасность ее граждан.

В Минобороны России в тот же день рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в боях мужество и самоотверженность. Инженерно-разведывательная группа под командованием подполковника Александра Лысенко обнаружила украинских диверсантов, вступила с ними в бой и разгромила, хотя те имели численное превосходство. После этого группа разминировала местность. Александр Лысенко лично обнаружил и уничтожил 22 мины иностранного производства.

— Своими решительными действиями подполковник Александр Лысенко обеспечил оперативное продвижение войск. При этом потерь среди российских инженеров допущено не было, — подчеркнули в российском военном ведомстве.

Воздушная дорога 3 Фото: РИА Новости

Командир расчета РСЗО сержант Денис Каймаков точным огнем уничтожил опорный пункт украинских формирований . Получив информацию от разведки, он оперативно произвел расчеты для стрельбы и нанес огневой удар по противнику. Точными залпами были уничтожены две БМП, минометные позиции и около 15 боевиков, рассказали в Минобороны.

— Действия сержанта Дениса Каймакова позволили изменить расклад сил в боестолкновении с националистами, в результате чего российские военнослужащие перешли в контрнаступление и уничтожили врага, — отметили в военном ведомстве.