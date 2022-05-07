Прямой эфир
Общество
Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве и области на 7 мая
Мир
Citibank открыл счета генеральному консульству России в Нью-Йорке
Общество
Скворцова заявила об эффективности вакцины «Конвасэл» против «стелс-Омикрона»
Мир
Жители Херсонской области получат право на российское гражданство
Мир
Байден 9 мая утвердит поставки Украине вооружений по ленд-лизу
Спорт
Мейвезер и Мур устроят бой на крыше небоскреба в Дубае
Мир
Байден намерен утвердить новый пакет военной помощи Украине на $100 млн
Спорт
Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации России
Общество
Оперштаб Белгородской области объяснил громкие звуки в небе работой ВКС РФ
Экономика
В марте импорт российской нефти в Финляндию сократился на 70%
Общество
Юрист назвала правила безопасного обмена валют
Сюжет:

Певец Лепс посетил госпиталь с раненными в спецоперации военными РФ

0
Григорий Лепс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заслуженный артист России, певец и композитор Григорий Лепс посетил военный клинический госпиталь, в котором проходят лечение и реабилитацию раненые военнослужащие, участники специальной военной операции по защите населения Донбасса.

Спецоперация в Донбассе 6 мая. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Огромное спасибо руководству госпиталя за организацию этого посещения, Григорию Лепсу — за то, что пришел, поддержал нас. Победа будет за нами, парни!» — сказал один пациентов, Руслан.

Лепс пообщался с военнослужащими, пожелал скорейшего выздоровления и в подарок вручил каждому компакт-диски со своими песнями и автографом.

«Не приехать я не мог, нашел возможность и приехал. Бойцам здоровья, а врачам как можно меньше работы. Спасибо им огромное за их работу, труды и героизм. Желаю, счастья, здоровья и скорейшего возвращения домой», — сказал артист.

По старой традиции медицинского учреждения, Григорий Лепс поставил свою подпись на гитаре, на которой ранее расписались побывавшие в гостях у военных медиков артисты.

После посещения раненых Лепс признался, что видеть пострадавших ребят тяжело, но такова их военная работа, и каждый должен делать свою работу профессионально, резюмировал он.

29 апреля народный артист России Олег Газманов выступил в военном госпитале перед военнослужащими, получившими ранения в ходе спецоперации по защите Донбасса. Он заявил, что для него поддержка раненых военных — это не просто обязанность, это честь.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022