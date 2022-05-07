Певец Лепс посетил госпиталь с раненными в спецоперации военными РФ

Заслуженный артист России, певец и композитор Григорий Лепс посетил военный клинический госпиталь, в котором проходят лечение и реабилитацию раненые военнослужащие, участники специальной военной операции по защите населения Донбасса.

«Огромное спасибо руководству госпиталя за организацию этого посещения, Григорию Лепсу — за то, что пришел, поддержал нас. Победа будет за нами, парни!» — сказал один пациентов, Руслан.

Лепс пообщался с военнослужащими, пожелал скорейшего выздоровления и в подарок вручил каждому компакт-диски со своими песнями и автографом.

«Не приехать я не мог, нашел возможность и приехал. Бойцам здоровья, а врачам как можно меньше работы. Спасибо им огромное за их работу, труды и героизм. Желаю, счастья, здоровья и скорейшего возвращения домой», — сказал артист.

По старой традиции медицинского учреждения, Григорий Лепс поставил свою подпись на гитаре, на которой ранее расписались побывавшие в гостях у военных медиков артисты.

После посещения раненых Лепс признался, что видеть пострадавших ребят тяжело, но такова их военная работа, и каждый должен делать свою работу профессионально, резюмировал он.

29 апреля народный артист России Олег Газманов выступил в военном госпитале перед военнослужащими, получившими ранения в ходе спецоперации по защите Донбасса. Он заявил, что для него поддержка раненых военных — это не просто обязанность, это честь.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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