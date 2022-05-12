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Шуфутинский навестил в госпитале участников спецоперации РФ

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский вместе с писателем Олегом Роем и солистами православного хора «Пересвет» провел 11 мая творческую встречу с ранеными участниками спецоперации по защите Донбасса. Военнослужащие сейчас проходят лечение в филиале Центрального военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко в Москве.

Как сообщили в Минобороны России, знаменитости присоединились к акции «Лучшим воинам мира», которую проводит ведомство. Перед выступлением они поздравили всех в госпитале с прошедшим праздником — Днем Победы.

Спецоперация в Донбассе 12 мая. Текстовая трансляция
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«Все аплодисменты сегодня принадлежат вам, а также всем тем, кто сегодня в этом зале, всем ребятам — участникам боевых действий, всем победителям, я в этом уверен. Я искренне желаю всего самого доброго и благодарен вам безмерно, как и все мои близкие, вся моя родня, вся наша страна! Низкий вам поклон!» — сказал Шуфутинский, обратившись к собравшимся в зале военным и медикам.

Певец исполнил несколько своих известных хитов, а солисты хора «Пересвет» спели старинные солдатские и современные песни. Писатель Олег Рой в свою очередь в перерыве между выступлениями рассказал зрителям о возможности поучаствовать в новом творческом проекте — восстановлении института фронтовых писателей, возникшего по инициативе одного из участников творческой среды Минобороны РФ «Монолит».

29 апреля народный артист России Олег Газманов также выступил в военном госпитале перед военнослужащими, получившими ранения в ходе спецоперации по защите Донбасса. Он заявил, что для него поддержка раненых военных — это не просто обязанность, а это честь.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что народный артист России, певец Николай Расторгуев посетил российских военнослужащих, проходящих лечение в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко в Москве.

18 апреля в рамках той же акции артисты Ольга Кормухина и Алексей Белов навестили российских военных, проходящих лечение в Наро-Фоминске. После концерта певцы высказали военнослужащим слова поддержки.

Акция «Лучшим воинам мира» организована главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ. Цель акции — поддержка военнослужащих, которые проходят лечение и реабилитацию после ранений, полученных во время выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели образования, спорта, культуры и науки.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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