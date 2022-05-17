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Певица Алла Пугачева вернется в Россию осенью

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Алла Пугачева и Максим Галкин
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева вернется в Россию осенью. Об этом она рассказала «Известиям» во вторник, 17 мая.

«А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», — указала она на уточняющий вопрос.

За последние месяцы из России уехало достаточно много знаменитостей. При этом мало кто из артистов прямо заявляет об эмиграции.

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11 мая российский певец и музыкант, основатель рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался о массовом отъезде артистов из России. Он предположил, что артисты, решившие уехать за границу, представляют себя новой волной русской эмиграции и думают, что только в других странах смогут реализовать себя как личности.

При этом многие артисты остались в России и выступают перед пострадавшими в ходе спецоперации военнослужащими, поддерживая их.

11 мая заслуженный артист России Михаил Шуфутинский вместе с писателем Олегом Роем и солистами православного хора «Пересвет» провел творческую встречу с ранеными участниками спецоперации по защите Донбасса. Военнослужащие сейчас проходят лечение в филиале Центрального военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко в Москве.

В этот же день в Донбасс приехал российский певец, заслуженный артист РФ Григорий Лепс. Свой визит певец объяснил желанием отвлечь российских военнослужащих от тяжелых будней.

29 апреля народный артист России Олег Газманов выступил в военном госпитале перед военнослужащими, получившими ранения в ходе спецоперации по защите Донбасса. Он заявил, что для него поддержка раненых военных — это не просто обязанность, это честь.

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