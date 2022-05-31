Пугачева ответила на оскорбления из-за отъезда из России

Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию после начала спецоперации по защите Донбасса, прокомментировала оскорбление в свой адрес, которое 30 мая появилось на фасаде телецентра «Останкино» в Москве с помощью видеопроекции. Неизвестные артистке адресовали следующую фразу: «Алла, хорошо, что ты убежала!».

В ответ Пугачева разместила 31 мая на свой странице в соцсети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) видео, где она сидит на свежем воздухе в белоснежном костюме и улыбается. Свой ролик певица подписала кратко: «Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живите спокойно, страна!»

Однако среди комментаторов мнения разделились: одни встали на сторону артистки, аргументировав это тем, что человек может сам решать, где ему жить. Другие же осудили Пугачеву.

«Мы живем спокойно в своей стране, ведь мы дома», — написал в комментариях один из пользователей соцсети.

«Мы-то живем спокойно, не переживайте, Алла Борисовна. И с совестью у нас всё в порядке. И страну свою не обливаем грязью, как Максим (Галкин — супруг Пугачевой. — Ред.)», — прокомментировал другой пользователь.

Пугачева и Галкин живут в Израиле в элитном особняке, который находится в так называемой израильской Рублевке. Стоимость виллы, которую съемочной группе «Известий» удалось запечатлеть с коптера, составляет не меньше $6 млн.

17 мая Пугачева заявила, что вернется в Россию осенью. Она пояснила, что 1 сентября дети должны идти в школу, а сейчас они учатся онлайн.

За последние месяцы из России уехал ряд знаменитостей. При этом мало кто из звезд прямо заявляет об эмиграции. Так, 11 мая российский певец и музыкант, основатель рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался об отъезде артистов из России. Он предположил, что знаменитости, решившие уехать за границу, представляют себя новой волной русской эмиграции и думают, что только в других странах смогут реализовать себя как личности.

Также многие артисты и остались в России — они выступают перед пострадавшими в ходе спецоперации военнослужащими, поддерживая их.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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