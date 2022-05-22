Пугачева и Галкин живут в Израиле на вилле стоимостью $6 млн

Певица Алла Пугачева и телеведущий и пародист Максим Галкин живут в Израиле в элитном особняке, который находится в так называемой израильской Рублевке.

Стоимость виллы, которую съемочной группе «Известий» удалось запечатлеть с коптера, составляет не меньше $6 млн.

По данным «Известий», вилла принадлежит брату Галкина — бизнесмену, который сотрудничает с российскими силовыми структурами, поэтому особняк мог быть приобретен на денежные средства от поставок техники Росгвардии, ФСИН и структурам «Ростеха».

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Исходя из базы данных СПАРК, Дмитрий Галкин является президентом и членом совета директоров ООЛ «ВПК». Эта компания производит бронетранспортеры, специальные автомобили, полицейские машины, снегоболотоходы. Заказчиками являются силовые структуры РФ.

Накануне российские знаменитости, которые покинули страну после начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, собрались вместе на форуме в израильском Тель-Авиве для обсуждения будущего, которое ждет отечественную культуру. На вопрос корреспондента «Известий» Виталия Ханина об их возвращении на родину они выразили свое возмущение. В частности, Андрей Макаревич заявил, что сделает это, когда «Россия станет нормальной».

17 мая Пугачева заявила, что вернется в Россию осенью. Она пояснила, что 1 сентября дети должны идти в школу, а сейчас они учатся онлайн.

За последние месяцы из России уехали многие знаменитости. При этом мало кто из артистов прямо заявляет об эмиграции.

11 мая российский певец и музыкант, основатель рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался о массовом отъезде артистов из России. Он предположил, что артисты, решившие уехать за границу, представляют себя новой волной русской эмиграции и думают, что только в других странах смогут реализовать себя как личности. При этом многие артисты остались в России и выступают перед пострадавшими в ходе спецоперации военнослужащими, поддерживая их.