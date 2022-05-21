Российские звезды возмутились вопросом о возвращении на родину

Российские знаменитости, которые покинули страну после начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, собрались вместе в израильском Тель-Авиве для обсуждения будущего, которое ждет отечественную культуру. Корреспондент «Известий» Виталий Ханин попытался пообщаться со звездами.

В Тель-Авиве певцы и актеры Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Вениамин Смехов, Максим Галкин, Алла Пугачева и другие встретились на одном мероприятии — форуме, посвященном обсуждению российской культуры и ее свободы — в музее АНУ (Музее еврейского народа в переводе с английского. — Ред.) на территории кампуса Тель-Авивского университета. Поднялся и острый вопрос о возращении домой.

Режиссер Дмитрий Крымов уехал ставить спектакль на деньги миллиардера Романа Абрамовича и с Запада так и не вернулся. Он не комментирует планы возвращения на родину.

Реклама

Макаревич за время пребывания на чужбине успел снять клип на иврите, читая по бумажке. На территорию России собирается вернуться, «когда Россия станет нормальной».

Публицист Марат Гельман немного рассказал о своей позиции.

«Мы не стали работать с теми писателями, которые поддерживают военную операцию. <…> я Вам и объясняю, что Вам неправильно кажется. Вы должны спросить у свободного человека. У меня!», — не сдержался Гельман.

Актер Вениамин Смехов также бурно отреагировал на вопросы журналиста «Известий», выхватив микрофон. Смехов до сих пор ставит спектакли для государственного Театра наций, получая заработную плату от московского правительства. У Макаревича вся грудь в госнаградах. Гельман заработал миллионы на организации выставок от Министерства культуры. Но отныне знаменитости РФ лучше чувствуют себя за границей.

Комик Максим Галкин перед журналистами из России молчит, вместо него общается с представителями СМИ его супруга Алла Пугачева. Примадонна обещает вернуться на родину в сентябре, мужа тоже не забудет.

«Мне зачитали, что мы с Максом разводимся. Нет», — заявила королева отечественной эстрады.

За последние месяцы Россию покинули некоторые актеры и певцы. Например, актриса Рената Литвинова уехала в свою парижскую квартиру, Чулпан Хаматова находится в Латвии. При этом мало кто из артистов прямо заявляет об эмиграции.

11 мая певец и музыкант, основатель рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался о массовом отъезде артистов из России. Он заверил, что следовать примеру других звезд не собирается. Исполнитель предположил, что публичные личности, решившие уехать за границу, представляют себя новой волной русской эмиграции и думают, что только в других странах смогут реализовать себя как личности.

Летом этого года в Турции свои концерты дадут Вера Брежнева, Ани Лорак и Валерий Меладзе.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».