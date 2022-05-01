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Сбежавшие из России звезды летом дадут концерты в Турции

Уехавшие из России Брежнева, Меладзе и Лорак выступят перед россиянами в Турции
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Уехавшие из России звезды шоу-бизнеса, которые негативно высказывались о спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса, летом 2022 года выступят на курортах Турции. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщает издание Starhit.

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Отмечается, что концерты дадут Вера Брежнева, Ани Лорак и Валерий Меладзе. Туристические компании уже начали распространять афиши с анонсами выступлений.

Ранее, 30 марта, певец Юрий Лоза сообщил, что артисты, которые предпочли на время специальной операции России по защите Донбасса уехать за рубеж, попросту «ничего больше не умеют делать» и ни в чем не заинтересованы.

До этого, 25 марта, стало известно, что эстрадные исполнители, которые публично не поддержали специальную операцию России по защите Донбасса, оказались не против дать концерты для россиян.

Так, по словам концертного директора украинского певца Макса Барских, его подопечный был бы готов выступить на корпоративе российского бизнесмена за границей и с гонораром в долларах.

При этом ранее исполнитель и композитор Макс Барских запретил использование своей музыки на территории РФ.

Певец Валерий Меладзе также согласен спеть при условии соблюдения его райдера: певец готов передвигаться только на Mercedes не старше трех лет, он пьет 12-летний виски, а также просит оплатить ему суточные расходы в евро помимо гонорара за концерт.

24 марта издание Teleprogramma.pro сообщало, что уроженка Украины певица Вера Брежнева покинула Россию и отправилась в Европу со своей 12-летней дочерью Сарой после начала спецоперации по защите Донбасса. Исполнительница заявила, что сейчас находится в Италии и уже почти месяц работает там в пункте гуманитарной помощи Украине.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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