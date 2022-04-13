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Чулпан Хаматова рассказала об отношении к званию народной артистки России

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Актриса Чулпан Хаматова заявила, что не считает звание народной артистки России чем-то выдающимся.

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«Честно говоря, к званию народной артистки никогда серьезно не относилась. Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток… Если отнимут, я отдам», — сказала она в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой».

46-летняя актриса отметила, что понятия не имеет, что это звание дает, передает Федеральное агентство новостей.

«Меня любят представлять «народная артистка России», но я всегда запрещаю это говорить и прошу убирать. Для меня ценность профессии — не в званиях», — добавила артистка.

Актриса напомнила, что ее несколько раз пытались представить к государственным наградам, но она каждый раз отказывалась и даже не приходила на церемонии.

Почетное звание было присвоено Хаматовой 21 марта 2012 года, сообщается на сайте kp.ru. Также она является лауреатом двух Государственных премий РФ (2004 и 2014).

Хаматова уволилась из театра «Современник» 23 марта. В том же месяце актриса заявила об отъезде из России. В настоящее время она находится в Латвии. Сообщалось, что у артистки уже появилось предложение о работе от главного режиссера Нового Рижского театра Алвиса Херманиса.

23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уехавшая звезда «не может сделать общую погоду». По его мнению, драматизировать отъезд даже нескольких публичных личностей не стоит.

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