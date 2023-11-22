Певцу Шарлоту грозит три административных дела

В отношении певца Шарлота (Эдуарда Шарлота), который демонстративно сжег свой российский паспорт, могут возбудить три административных дела. Об этом 22 ноября сообщил источник «Известий».

По предварительным данным, речь идет о протоколах по статьям об умышленной порче документа, удостоверяющего личность, публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ, и о мелком хулиганстве.

В ночь на 22 ноября Шарлот прилетел в Россию из Армении. В аэропорту Пулково его встретили сотрудники полиции.

Находясь в Армении, Шарлот опубликовал ролик, на котором демонстративно сжег свой паспорт гражданина РФ. За такую выходку подписчики отправляли ему донаты, предположительно, в размере нескольких десятков тысяч рублей.

13 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что судьба каждого возвращающегося в РФ человека зависит от его поведения и действий: если он нарушал закон — необходимо ответить.