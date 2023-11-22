Певец Шарлот извинился за сожжение российского паспорта

Певец Шарлот (Эдуард Шарлот) принес извинения за то, что сжег свой российский паспорт. Видеозапись с его извинениями 22 ноября опубликовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

«Я сжег паспорт Российской Федерации, потому что был ошибочно помешан на ложной информации, простите, я больше так не буду», — заявил исполнитель.

Причиной своего поступка он назвал «осечку в понимании».

Сама Мизулина отметила, что певец, видимо, не совсем адекватно оценивает ситуацию.

В ночь на 22 ноября Шарлот прилетел в Россию из Армении. В аэропорту Пулково его встретили сотрудники полиции. Находясь в Армении, Шарлот опубликовал ролик, на котором демонстративно сжег свой паспорт гражданина РФ. За такую выходку подписчики отправляли ему донаты, предположительно, в размере нескольких десятков тысяч рублей.

Источник «Известий» сообщил, что в отношении Шарлота могут возбудить три административных дела. Речь идет о протоколах по статьям об умышленной порче документа, удостоверяющего личность, публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ, и о мелком хулиганстве.