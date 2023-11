Кто такой Эдуард Шарлот и чем он известен

Певец Эдуард Шарлот — набирающий популярность исполнитель, привлекающий внимание необычным тембром голоса и запомнившийся российским зрителям каверами на популярные песни и участием в проекте «Песни». Как певец из провинции создает себе имя и какие его композиции снискали признание у публики — читайте в материале «Известий».

Эдуард Шарлот — биография

Родился будущий музыкант в Самаре 7 февраля 1997 года. Родители мальчика вскоре после его появления на свет подали на развод, и Эдуард рос с отцом Валерием Владимировичем. Шарлот-старший поддерживал увлечение сына музыкой, и уже с подростковых лет певец оттачивал вокальные навыки, осваивал инструменты и делился каверами на личном YouTube-канале.

Юноша окончил общеобразовательную и музыкальную школы, а затем и Самарский государственный институт культуры (СГИК). Параллельно с учебой он продолжал творческие изыскания, создав с товарищами по школе группу The Way of Pioneers. Принял Шарлот и приглашение в коллектив «Капитан Коркин». А с 2016 года юный певец начал развивать сольную карьеру.

Эдуард Шарлот — песни

Каверы Шарлота на песни «Пошлой Молли» заметил и оценил вокалист группы Кирилл Бледный. Но начинающий исполнитель не ограничивался исполнением чужих хитов. В 2017-м он выпустил свой первый мини-альбом «Это наш мир», затем пополнил дискографию сборниками «Ах, я счастлив», «Буду спать или нет?» и «Навечно молодой».

Слушайте Шарлот — e1ena.be1ova на Яндекс Музыке

В 2019 году юноша отправился покорять телевидение. В рекламе «Мегафона» он исполнил авторский текст на мелодию хита «Всё, что тебя касается» группы «Звери». Кроме того, в эфир вышли выпуски проекта «Песни» с участием певца. И хотя Шарлот не дошел до финала, покинув шоу по результатам четвертого отбора, новыми поклонниками он обзавестись успел. Растущая популярность даже принесла Шарлоту приглашение на проект «Вечерний Ургант». В эфире музыкант исполнил один из своих треков и анонсировал тур.

К 8 марта 2020 года певец в дуэте с рэпером Моргенштерном (внесен в реестр физлиц-иноагентов) представил песню «Малышка», посвященную международному женскому празднику.

Эдуард Шарлот — мнимая смерть

В 2022 году Шарлот напугал подписчиков, выложив пост с подписью «R.I.P. 1998–2022». Фанаты заподозрили смерть певца, но вскоре он вышел на связь — оказалось, такой необычный ход он использовал, чтобы привлечь внимание к готовящемуся релизу композиции «Крестьянам дали камеры».

Кроме того, исполнитель пожаловался на трудности в личной жизни. Артист рассказал, что два месяца назад родители выгнали его из дома, а сам он злоупотребляет алкоголем и наркотическими веществами.

12 января 2023 года в социальных сетях певца вновь появились публикации о его смерти, однако, насколько достоверна эта информация, долгое время оставалось неизвестным.

Эдуард Шарлот — проблемы с законом

Спустя почти год исполнитель вновь оказался в центре внимания. 22 ноября появилось сообщение, что он прилетел в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге из Еревана. На выходе его встретили сотрудники полиции, сопроводившие исполнителя в наручниках в служебное помещение. Ранее блогер в соцсетях анонсировал свое возвращение в Россию для записи нового альбома. Он продемонстрировал поклонникам авиабилет с точным временем прилета.

Незадолго до этого, находясь в Армении, Шарлот сжег свой российский паспорт в знак протеста против специальной военной операции (СВО). Чтобы не остаться совсем без документов, певец обратился с просьбой к киевским властям выдать ему паспорт гражданина Украины. Обращение он записал на видео и также выложил в соцсетях.

Позднее Шарлот принес извинения за сожжение российского паспорта, назвав причиной своего поступка «осечку в понимании». Видеозапись с его извинениями 22 ноября опубликовала в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Я сжег паспорт Российской Федерации, потому что был ошибочно помешан на ложной информации, простите, я больше так не буду», — заявил исполнитель.

В России у правоохранительных органов к 25-летнему исполнителю есть много вопросов. Помимо надругательства над государственным символом речь идет о дискредитации Вооруженных сил РФ и нарушении прав на свободу вероисповеданий. Кроме того, сообщалось, что Шарлота проверят по статье о даче взятки за незаконное приобретение военного билета с целью избежать службы в армии.