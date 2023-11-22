Отец Шарлота рассказал об отсутствии у них политических разногласий

Певец Шарлот (Эдуард Шарлот) не обсуждал дома политику, а общение с семьей прекратилось после его отъезда из России. Об этом 22 ноября «Известиям» рассказал его отец Валерий Шарлот.

«У нас с момента его рождения не было никаких разногласий, у нас был одинаковый взгляд на жизнь. Потом он, когда закончил вуз, уехал в Санкт-Петербург, тогда мы уже очень редко общались. Когда он приезжал, он играл в свои новые вещи, мы обсуждали их, но никак не политику», — сказал он.

Мужчина рассказал, что затем певец уехал из страны, и тогда их общение полностью прекратилось, потому что артист сменил номер телефона. Отец рассказал, что поступки сына, из-за которых его задержала полиция, не может прокомментировать, пока сам не обсудит с ним это.

«Мне нужно установить связь с ним или с кем-то, чтобы я понимал, что я должен делать. Адвоката, мне кажется, у него нет, вряд ли у него здесь есть кто-то. Я бы с этим помог, но для этого должен понимать, что я могу делать, что вообще происходит, в чем его обвиняют или не обвиняют, а просто держат, чтобы выяснить личность», — сказал Валерий Шарлот.

Он отметил, что не знает, почему сын не звонит ему из полиции, и рассказал, что раньше с певцом не происходило таких ситуаций, при которых ему бы понадобилась помощь.

«Он обычный, нормальный молодой человек, увлеченный музыкой, при чем здесь политика? Я вообще не понимаю, что там происходит, что это было, то ли поспорил с кем-то, то ли взгляды какие-то появились. Их не было просто. Он живет своей творческой жизнью, и вдруг непонятно что. Я даже не понимаю, что происходит. То ли временное помешательство, то ли он думает, что играет на сцене», — допустил мужчина.

По его словам, Шарлот поменял номера телефонов и удалил все аккаунты, после чего появился в Ереване. Отец также рассказал, что ему было неприятно слышать новости о якобы самоубийстве сына, из-за чего его перестало интересовать, что происходит с певцом.

В ночь на 22 ноября Шарлот прилетел в Россию из Армении. В аэропорту Пулково его встретили сотрудники полиции. Находясь в Армении, Шарлот опубликовал ролик, на котором демонстративно сжег свой паспорт гражданина РФ. За такую выходку подписчики отправляли ему донаты, предположительно в размере нескольких десятков тысяч рублей. Затем Шарлот принес извинения.

Источник «Известий» сообщил, что в отношении Шарлота могут возбудить три административных дела. Речь идет о протоколах по статьям об умышленной порче документа, удостоверяющего личность, публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ, и о мелком хулиганстве.