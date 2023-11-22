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Захарова заявила об открытой возможности для Армении участвовать в работе ОДКБ

Захарова: отказ Армении участвовать в мероприятиях ОДКБ не отвечает интересам ее народа
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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Армения не намерена блокировать работу уставных органов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что оставляет для нее открытые двери на будущее. Об этом 22 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Насколько мы понимаем, армянские коллеги не намерены блокировать работу уставных органов организации и препятствовать одобрению уже согласованных документов. По сути, это оставляет для Еревана открытые двери и позволяет ему в последующем присоединяться к работе», — сказала она на брифинге.

Захарова отметила, что решение Армении не участвовать в мероприятиях ОДКБ во время саммита в Минске вызывает сожаление. По ее словам, оно не отвечает интересам страны. Планировалось, что Армения примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и совместных заседаниях совета министров иностранных дел, совета министров обороны и совета секретарей советов безопасности.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Армения продолжит работу в рамках ОДКБ. По его словам, Ереван будет участвовать на рабочем, экспертном уровне.

Также 22 ноября спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что не примет участия в заседании ОДКБ в декабре. Он отметил, что не считает целесообразным участвовать в мероприятии из-за сложившейся ситуации. Он также добавил, что проинформировал коллег о принятом решении.

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Накануне глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонного разговора уведомил белорусского коллегу Сергея Алейника, что не сможет участвовать в заседаниях в рамках ОДКБ в Минске.

До этого, 14 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян также сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что не будет участвовать в саммите ОДКБ. Он выразил надежду, что партнеры поймут это решение.

Песков тогда заявил, что Москва сожалеет из-за решения премьер-министра Армении не принимать участия в мероприятии ОДКБ. Официальный представитель Кремля отметил, что такие встречи являются хорошим поводом для сверки часов.

15 ноября Захарова заявила, что отказ администрации Пашиняна от участия в предстоящем саммите ОДКБ и поставки Еревану западного вооружения являются «звеньями одной цепи».

Отношения Армении и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» из-за отсутствия там, по мнению Пашиняна, четкой политической оценки ситуации в Нагорном Карабахе.

Позднее, в мае 2023 года, премьер-министр Армении допустил выход страны из ОДКБ. Кроме того, в сентябре президент страны Ваагн Хачатурян подписал указ об отзыве постпреда республики в ОДКБ Виктора Биягова.

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