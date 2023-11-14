Песков прокомментировал отказ Пашиняна принять участие в саммите ОДКБ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление из-за того, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет принять участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске 23 ноября. На эту тему представитель Кремля высказался 14 ноября.

«Мы понимаем, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике, свои обстоятельства», — сказал он, отвечая на вопрос, как относятся в Кремле к отказу Пашиняна от участия в саммите.

По его словам, подобные встречи — хороший повод для сверки часов.

«ОДКБ сохраняет свою актуальность. Те встречи, которые проводятся, свидетельствуют об этом», — добавил Песков.

Ранее в этот день армянский премьер в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что не сможет принять участие в саммите организации. Он выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут это решение.

До этого, 25 октября, Пашинян говорил, что Армения остается в составе ОДКБ, так как стороны находятся на стадии сверки позиций, и Ереван не хочет совершить ошибку.

При этом 9 октября осведомленные источники сообщили «Известиям», что Армения до сих пор не представила кандидатуру на должность постоянного представителя республики в ОДКБ, при этом Ереван не предпринимал шагов, направленных на выход из организации.

Отношения Армении и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда Пашинян отказался подписывать проект декларации СКБ ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» из-за отсутствия там, по мнению Пашиняна, четкой политической оценки ситуации в Карабахе.

Позже, в мае 2023 года, армянский лидер допустил выход страны из ОДКБ. 27 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об имеющейся у российской стороны информации о предпринимаемых в Брюсселе и Вашингтоне действиях с целью убедить Ереван выйти из состава ОДКБ.

Кроме того, в сентябре президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ об отзыве постпреда республики в ОДКБ Виктора Биягова.