Реклама
Прямой эфир
Мир
Евросоюз предостерегли от использования замороженных российских активов
Мир
Пашинян уведомил Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ
Общество
СК завершил следствие по делу о хищении более 103 млн рублей из ФОМС
Общество
Большинство россиян поддержали сокращение рабочей недели на один час
Общество
МВД объявило в розыск владельца Telegram-канала «Утро Дагестан»
Мир
Путин назначил нового посла России в Камеруне
Интернет и технологии
Суд в Москве оштрафовал Google еще на 15 млн рублей за отказ локализовать данные
Общество
В Госдуме предложили запретить «наливайкам» продавать алкоголь ночью
Общество
Минобрнауки РФ предложило снизить стоимость экзаменов для мигрантов
Армия
В «Ростехе» сообщили о росте боевых возможностей Су-57
Общество
Росавиация продолжит расследование инцидента с севшим в поле Airbus A320
Мир
WP узнала об обсуждении Израилем и ХАМАС освобождения десятков заложников
Политика
Востоковед усомнился в дезорганизации структуры ХАМАС на севере Газы

Песков прокомментировал отказ Пашиняна принять участие в саммите ОДКБ

Песков: РФ сожалеет из-за отказа Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ в Минске
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление из-за того, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет принять участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске 23 ноября. На эту тему представитель Кремля высказался 14 ноября.

«Мы понимаем, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике, свои обстоятельства», — сказал он, отвечая на вопрос, как относятся в Кремле к отказу Пашиняна от участия в саммите.

По его словам, подобные встречи — хороший повод для сверки часов.

«ОДКБ сохраняет свою актуальность. Те встречи, которые проводятся, свидетельствуют об этом», — добавил Песков.

Ранее в этот день армянский премьер в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что не сможет принять участие в саммите организации. Он выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут это решение.

Меняют ориентацию: для чего Армения портит отношения с Россией
Глава армянского генштаба встретился с американскими генералами

До этого, 25 октября, Пашинян говорил, что Армения остается в составе ОДКБ, так как стороны находятся на стадии сверки позиций, и Ереван не хочет совершить ошибку.

При этом 9 октября осведомленные источники сообщили «Известиям», что Армения до сих пор не представила кандидатуру на должность постоянного представителя республики в ОДКБ, при этом Ереван не предпринимал шагов, направленных на выход из организации.

Отношения Армении и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда Пашинян отказался подписывать проект декларации СКБ ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» из-за отсутствия там, по мнению Пашиняна, четкой политической оценки ситуации в Карабахе.

Позже, в мае 2023 года, армянский лидер допустил выход страны из ОДКБ. 27 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об имеющейся у российской стороны информации о предпринимаемых в Брюсселе и Вашингтоне действиях с целью убедить Ереван выйти из состава ОДКБ.

Кроме того, в сентябре президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ об отзыве постпреда республики в ОДКБ Виктора Биягова.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023