Пашинян уведомил Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет принять участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске 23 ноября. Об этом 14 ноября сообщается на сайте правительства страны.

О данном решении политик проинформировал белорусского президента Александра Лукашенко в ходе телефонного разговора.

Как отмечается, Пашинян выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут это решение.

Ранее, 25 октября, Пашинян заявил, что Армения остается в составе ОДКБ, так как стороны находятся на стадии сверки позиций и Ереван не хочет совершить ошибку.

До этого, 9 октября, осведомленные источники сообщили «Известиям», что Армения до сих пор не представила кандидатуру на должность постоянного представителя республики в ОДКБ, при этом Ереван не предпринимал шагов, направленных на выход из организации.

Отношения Армении и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда Пашинян отказался подписывать проект декларации СКБ ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» из-за отсутствия там, по мнению Пашиняна, четкой политической оценки ситуации в Карабахе.

Позже, в мае 2023 года, армянский лидер допустил выход страны из ОДКБ. 27 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об имеющейся у российской стороны информации о предпринимаемых в Брюсселе и Вашингтоне действиях с целью убедить Ереван выйти из состава ОДКБ.

В сентябре президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ об отзыве постпреда республики в ОДКБ Виктора Биягова, он получил новое назначение на должность посла в Нидерландах и постпреда страны в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).