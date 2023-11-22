В Кремле выразили надежду на продолжение работы Армении в ОДКБ

В Кремле надеются, что Армения продолжит работу в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 22 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что на высоком уровне не будет участия Армении в саммите завтрашнем. Мы надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне. Но, конечно, мы рассчитываем на то, что Армения будет продолжать свою работу в рамках организации», — сказал он на брифинге.

Саммит ОДКБ пройдет в Минске 22–23 ноября. В рамках него запланированы сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ и совместные заседания совета министров иностранных дел, совета министров обороны и совета секретарь советов безопасности.

Накануне глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонного разговора уведомил белорусского коллегу Сергея Алейника, что не сможет участвовать в заседаниях в рамках ОДКБ в Минске.

До этого, 14 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян также сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что не будет участвовать в саммите ОДКБ. Он выразил надежду, что партнеры поймут это решение.

Песков тогда заявил, что Москва сожалеет из-за решения премьер-министра Армении не принимать участия в мероприятии ОДКБ. Официальный представитель Кремля отметил, что такие встречи являются хорошим поводом для сверки часов.

15 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ администрации Пашиняна от участия в предстоящем саммите ОДКБ и поставки Еревану западного вооружения являются «звеньями одной цепи».

Отношения Армении и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» из-за отсутствия там, по мнению Пашиняна, четкой политической оценки ситуации в Нагорном Карабахе.

Позднее, в мае 2023 года, премьер-министр Армении допустил выход страны из ОДКБ. Кроме того, в сентябре президент страны Ваагн Хачатурян подписал указ об отзыве постпреда республики в ОДКБ Виктора Биягова.