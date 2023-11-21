Глава МИД Армении не примет участия в заседаниях ОДКБ в Минске

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонного разговора уведомил белорусского коллегу Сергея Алейника, что не сможет участвовать в заседаниях в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске. Об этом 21 ноября сообщается на сайте министерства иностранных дел страны.

Как отмечается, беседу инициировала белорусская сторона.

«Были затронуты вопросы, связанные с деятельностью ОДКБ. Арарат Мирзоян отметил, что не сможет принять участие в совместном заседании СМИД (Совета министров иностранных дел) ОДКБ, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, запланированном на 22 ноября в Минске», — сказано в заявлении.

Также между сторонами состоялся обмен мнениями по армяно-белорусской двусторонней повестке.

Ранее, 14 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян также уведомил белорусского президента Александра Лукашенко, что не сможет участвовать в саммите ОДКБ. Он выразил надежду, что партнеры поймут это решение.

До этого, 25 октября, Пашинян заявил, что Армения остается в составе ОДКБ, так как стороны находятся на стадии сверки позиций и Ереван не хочет совершить ошибку. Вместе с тем осведомленные источники сообщили «Известиям», что Армения до сих пор не представила кандидатуру на должность постоянного представителя республики в ОДКБ, при этом Ереван не предпринимал шагов, направленных на выход из организации.

В ноябре 2022 года Пашинян отказался подписывать проект декларации СКБ ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» из-за отсутствия там, по мнению Пашиняна, четкой политической оценки ситуации в Карабахе.

Позже, в мае 2023 года, армянский лидер допустил выход страны из ОДКБ. 27 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об имеющейся у российской стороны информации о предпринимаемых в Брюсселе и Вашингтоне действиях с целью убедить Ереван выйти из состава ОДКБ.

В сентябре президент Армении Ваагн Хачатрян подписал указ об отзыве постпреда республики в ОДКБ Виктора Биягова, он получил новое назначение на должность посла в Нидерландах и постпреда страны в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).