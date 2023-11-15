МИД РФ связал отказ Еревана от участия в саммите ОДКБ с Западом

Россия считает отказ администрации премьер-министра Армении Никола Пашиняна от участия в предстоящем саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и поставки Еревану западного вооружения «звеньями одной цепи». Об этом в среду, 15 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассматриваем последние заявления и шаги армянского руководства, включая отказ премьер-министра Никола Пашиняна участвовать в предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске, откровения господина Григоряна (секретарь Совбеза Армении. — Ред.) насчет так называемой евроинтеграции или «внеблокового статуса» Армении, расширение поставок в республику западных вооружений, внезапную так называемую дружбу Еревана с киевским режимом, наверное, как звенья одной цепи», — сказала Захарова на брифинге.

Действия Запада в отношении Армении вызваны провалом его политики в отношении Украины, подчеркнула дипломат. Теперь же западные страны «звериной хваткой» вцепились в Армению, однако указанная «цепь» событий может привести к «порабощению» страны, отметила она.

Накануне Пашинян уведомил белорусского президента Александра Лукашенко, что не сможет посетить 23 ноября саммит ОДКБ в Минске. Позже премьер Армении сообщил о поиске партнеров для поставок стране оружия в целях «диверсификации» отношений в области безопасности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет из-за решения премьер-министра Армении не принимать участие в мероприятии ОДКБ. Официальный представитель Кремля отметил, что такие встречи являются хорошим поводом для сверки часов.

До этого, 10 ноября, секретарь армянского Совбеза Армен Григорян заявил в ходе выступления на форуме «Стратегическое будущее Армении» в Брюсселе, что в республике обсуждаются возможности интеграции с Евросоюзом, а также становления внеблоковым государством.

Отношения Армении и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда Пашинян отказался подписывать проект декларации СКБ ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» из-за отсутствия там, по мнению Пашиняна, четкой политической оценки ситуации в Нагорном Карабахе.

Позднее, в мае 2023 года, премьер-министр Армении допустил выход страны из ОДКБ. Кроме того, в сентябре президент страны Ваагн Хачатурян подписал указ об отзыве постпреда республики в ОДКБ Виктора Биягова.