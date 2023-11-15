Пашинян рассказал о поиске Арменией партнеров для поставок оружия

Армения ищет партнеров, которые будут поставлять ей оружие. Об этом 15 ноября сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Мы диверсифицируем наши отношения в области безопасности, так как наши партнеры в сфере безопасности не могут, в том числе по объективным причинам, продавать нам оружие и боеприпасы. Об этом мы говорим открыто и прямо», — сказал он в ходе правительственного часа в парламенте.

Пашинян призвал текущих партнеров «не обижаться». По его словам, сейчас Армения пытаемся заключать договоры на поставки вооружения и военной техники.

Премьер-министр также рассказал, что Армения не планирует участвовать в мероприятиях ОДКБ, но при этом не ведет подготовку к выходу из организации.

Ранее, 13 ноября, пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизадзе осудил отправку Францией бронеавтомобилей Bastion в Армению. По его словам, это будет способствовать деструктивной деятельности в регионе и укреплению военного потенциала Еревана.

До этого, 9 ноября, Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили в Париже процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Политики в том числе обсудили вопросы, связанные с дальнейшим углублением и расширением армяно-французского сотрудничества в сфере экономики, развития инфраструктуры.

24 октября министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о планах продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200. Он отметил, что Франция также будет проводить обучение армянских военных в области противовоздушной обороны.