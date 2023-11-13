Баку осудил отправку Францией в Армению бронеавтомобилей Bastion

Отправка Францией военной техники в Армению будет способствовать деструктивной деятельности в регионе и укреплению военного потенциала Еревана, заявил 13 ноября пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизадзе, сообщил портал Haqqin.

По словам дипломата, Франция позиционирует себя как защитник международного права, но ее действия ставят под сомнение «усилия по нормализации отношений на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и международных границ государств региона и служат обострению ситуации».

«Армения и Франция должны положить конец политике вооружения и милитаризации в регионе, а также смириться с тем фактом, что в регионе нет альтернативы миру и сотрудничеству», — сказал пресс-секретарь азербайджанского МИД.

Он призвал международное сообщество перестать вооружать Армению.

Ранее, 9 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили в Париже процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Политики, в том числе, обсудили вопросы, связанные с дальнейшим углублением и расширением армяно-французского сотрудничества в сфере экономики, развития инфраструктуры.

Пашинян 17 октября заявил, что Армения намерена углублять сотрудничество с Евросоюзом (ЕС). Также он сообщил об ожидании поддержки ЕС для решения гуманитарных проблем беженцев из Нагорного Карабаха.

5 октября премьер-министр Армении подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Они включили в себя и Нагорный Карабах.

Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января.