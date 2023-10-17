Пашинян заявил о намерении Армении углублять сотрудничество с ЕС

Армения намерена углублять сотрудничество с Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во вторник, 17 октября, на совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсола в Страсбурге.

«Важно подчеркнуть, что наши отношения основаны на общей системе ценностей. Мы хотим углубить наши отношения с Евросоюзом», — сказал Пашинян, трансляцию выступления которого вел портал NEWS.am.

Он добавил, что при этом Ереван не хотел бы «каким-либо образом противопоставлять это сотрудничество своим региональным отношениям».

Пашинян сообщил также об ожидании Арменией поддержки Евросоюза для решения гуманитарных проблем беженцев из Нагорного Карабаха.

После обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. Часть населения в результате этих событий переехала из Карабаха в Армению. 30 сентября агентство Reuters сообщило, что Ереван обратился к Евросоюзу за помощью из-за наплыва беженцев. По последним данным, в Армению из Карабаха переехали более 100 тыс. человек.

5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с лидерами ЕС подписал декларацию о признании границ Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, включая Нагорный Карабах. В тот же день председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделит €25 млн в качестве помощи Армении. Она указала на то, что Евросоюз поддерживает гуманитарные нужды Армении и обсудит, что еще можно сделать для страны в связи с последними событиями в Нагорном Карабахе.