Реклама
Прямой эфир
Экономика
Правительство утвердило список стран для доступа иностранцев к финрынку РФ
Мир
Армения предложила Азербайджану обменять пленных по принципу «всех на всех»
Мир
Путин встретился с Си Цзиньпином перед форумом «Один пояс — один путь»
Общество
ФСБ задержала совершившего несколько диверсий по заданию СБУ жителя Орла
Мир
Турция ведет переговоры с ХАМАС об освобождении заложников
Мир
Пашинян заявил о намерении Армении углублять сотрудничество с ЕС
Политика
Госдума приняла в I чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Мир
Путин на встрече с Орбаном указал на развитие отношений РФ и Венгрии
Мир
Король Иордании заявил о риске расширения палестино-израильского конфликта
Армия
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над Японским морем
Мир
Путин встретится в Китае с премьер-министром Пакистана
Мир
Япония выделит $10 млн в качестве гуманитарной помощи населению сектора Газа
Мир
Путин заявил о развитии отношений РФ и Вьетнама в положительном ключе
Экономика
Курс доллара на открытии торгов снизился до 97,2 рубля

Пашинян заявил о намерении Армении углублять сотрудничество с ЕС

0
Фото: официальный сайт премьер-министра Республики Армения
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армения намерена углублять сотрудничество с Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во вторник, 17 октября, на совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсола в Страсбурге.

«Важно подчеркнуть, что наши отношения основаны на общей системе ценностей. Мы хотим углубить наши отношения с Евросоюзом», — сказал Пашинян, трансляцию выступления которого вел портал NEWS.am.

Он добавил, что при этом Ереван не хотел бы «каким-либо образом противопоставлять это сотрудничество своим региональным отношениям».

Пашинян сообщил также об ожидании Арменией поддержки Евросоюза для решения гуманитарных проблем беженцев из Нагорного Карабаха.

Выхода нет: Армения не представила кандидата на должность постпреда в ОДКБ
Но и никаких процедур по разрыву отношений страны с организацией Ереван не запускал

После обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. Часть населения в результате этих событий переехала из Карабаха в Армению. 30 сентября агентство Reuters сообщило, что Ереван обратился к Евросоюзу за помощью из-за наплыва беженцев. По последним данным, в Армению из Карабаха переехали более 100 тыс. человек.

5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с лидерами ЕС подписал декларацию о признании границ Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, включая Нагорный Карабах. В тот же день председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделит €25 млн в качестве помощи Армении. Она указала на то, что Евросоюз поддерживает гуманитарные нужды Армении и обсудит, что еще можно сделать для страны в связи с последними событиями в Нагорном Карабахе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023