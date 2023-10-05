Евросоюз выделит Армении €25 млн в качестве помощи

Европейский союз (ЕС) выделит €25 млн в качестве помощи Армении. Об этом 5 октября заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Мы выделили €5,2 млн. Я скажу сегодня премьеру Армении Николу Пашиняну, что мы счастливы удвоить эту сумму до €10,2 млн и что мы даем еще €15 млн помощи для бюджета Армении», — сказала она журналистам в Гранаде.

Фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз поддерживает гуманитарные нужды Армении и обсудит, что еще можно сделать для страны в связи с последними событиями в Нагорном Карабахе.

19 сентября минобороны Азербайджана в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

Часть населения переехала из Карабаха в Армению. 30 сентября агентство Reuters сообщило, что Ереван обратился к Евросоюзу за помощью из-за наплыва беженцев.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.

В 2022-м премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.