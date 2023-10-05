Пашинян подписал с Евросоюзом декларацию о признании границ Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с лидерами Евросоюза (ЕС), Германии и Франции подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Текст документа опубликовал Совет ЕС в четверг, 5 октября.

Так, Пашинян признал азербайджанские границы в 86,6 тыс. кв. км, включая Нагорный Карабах. Целостность Армении составляет 29,8 тыс. кв. км.

Во встрече приняли участие президент Европейского совета Шарль Мишель, французский Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Переговоры состоялись на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде в Испании.

«Стороны остаются привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, основанных на взаимном признании суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км)», — говорится в документе.

Ранее в этот день СМИ сообщили, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от поездки в Испанию. По данным издания Haqqin, причиной названа деструктивная позиция Парижа. Также упоминается несогласие Германии и Франции провести встречу на территории Турции.

После нового витка обострения конфликта в 2023 году Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

Позднее, 28 сентября, лидер Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому НКР прекратит свое существование с 1 января. По последним данным, в Армению из Карабаха переехало более 100 тыс. человек.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.

В 2022-м Пашинян и Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.