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Пашинян и Макрон обсудили процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений

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Фото: REUTERS/Michel Euler/Pool
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон 9 ноября обсудили в Париже процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

«Собеседники обсудили вопросы, связанные с процессом урегулирования армяно-азербайджанских отношений. <…> Была подчеркнута важность принципов, содержащихся в четырехстороннем заявлении в Гранаде премьер-министра Армении, президента Франции, канцлера Германии и президента Европейского совета», — говорится в сообщении пресс-службы армянского правительства.

Отмечается, что Пашинян и Макрон подняли вопрос гуманитарных проблем армянского населения, покинувшего Нагорный Карабах, а также шагов, предпринятых правительством Армении для их преодоления. Стороны подчеркнули важность поддержки международного сообщества в решении существующих проблем.

Кроме того, они обсудили вопросы, связанные с дальнейшим углублением и расширением армяно-французского сотрудничества в сфере экономики, развития инфраструктуры. Стороны выразили готовность последовательно продолжать работу в этом направлении. Также состоялся обмен мнениями по установлению мира, стабильности в регионе и сотрудничеству Армении с Европейским союзом (ЕС).

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Ранее, 23 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи в формате «3+3» заявил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией урегулирован, для сторон осталось сделать только дальнейшие практические шаги, чтобы нормализовать отношения. Москва готова помочь в запуске процесса делимитации границы между двумя странами на деле.

Пашинян 17 октября заявил, что Армения намерена углублять сотрудничество с ЕС. Также он сообщил об ожидании поддержки ЕС для решения гуманитарных проблем беженцев из Нагорного Карабаха.

5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Они включили в себя и Нагорный Карабах.

Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января.

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