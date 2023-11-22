Спикер парламента Армении не примет участия в заседании ОДКБ в декабре

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что не примет участия в заседании Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в декабре. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает армянский портал Armtimes.

Как отмечается в материале, Симонян отметил, что не считает целесообразным участвовать в мероприятии из-за сложившейся ситуации, когда «ОДКБ не выполняет своих обязательств». Он также добавил, что проинформировал коллег о принятом решении. При этом спикер напомнил, что у Еревана нет решения о выходе из ОДКБ.

Накануне, 21 ноября, глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонного разговора уведомил белорусского коллегу Сергея Алейника, что не сможет участвовать в заседаниях в рамках ОДКБ в Минске 22–23 ноября. В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что Армения продолжит свою работу в рамках организации.

До этого, 14 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян также сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что не будет участвовать в саммите ОДКБ в Минске. Он выразил надежду, что партнеры поймут это решение. Песков тогда заявил, что Москва сожалеет из-за решения премьер-министра Армении не принимать участия в мероприятии ОДКБ. Официальный представитель Кремля отметил, что такие встречи являются хорошим поводом для сверки часов.

15 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ администрации Пашиняна от участия в предстоящем саммите ОДКБ и поставки Еревану западного вооружения являются «звеньями одной цепи».

Отношения Армении и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» из-за отсутствия там, по мнению Пашиняна, четкой политической оценки ситуации в Нагорном Карабахе.

Позднее, в мае 2023 года, премьер-министр Армении допустил выход страны из ОДКБ. Кроме того, в сентябре президент страны Ваагн Хачатурян подписал указ об отзыве постпреда республики в ОДКБ Виктора Биягова.