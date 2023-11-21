Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о возможности скорого возвращения ряда заложников ХАМАС
Мир
Минобороны Японии сообщило о падении частей ракеты КНДР в море и океан
Мир
Песков назвал глупостью готовящиеся в ЕС ограничения против дипломатов из РФ
Мир
Лидеры БРИКС заявили о необходимости мирного разрешения кризиса на Ближнем Востоке
Общество
Путин отметил возможность молодежи России реализовывать свои планы
Мир
Президент Египта отверг принудительное перемещение палестинцев из сектора Газа
Мир
Путин поблагодарил президента Египта за помощь в возвращении россиян из Газы
Мир
Министр обороны ФРГ сообщил о предоставлении Украине пакета помощи на €1,3 млрд
Мир
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах о судьбе заложников в секторе Газа
Мир
Лидер Бразилии осудил неизбирательное применение силы Израилем в Газе
Мир
На Украине заявили о взрывах в Одессе
Мир
Глава МИД Словакии предупредил Украину о долгом пути к членству в ЕС
Общество
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление контента
Сюжет:

Отравление наркотиком в Астрахани. Главное

СКР: трое астраханцев погибли от отравления наркотиками, идет проверка
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Астрахани зафиксировано массовое отравление наркотическим веществом. Несколько человек погибли, десятки оказались в реанимации. Всё, что известно о происшествии, собрали в своем материале «Известия».

Отравление наркотиком в Астрахани — что случилось

Сообщения об отравлениях стали поступать 20 ноября. Как рассказал главный врач астраханской больницы Байрам-Ажи Юлушев, все пациенты попали в медучреждение в тяжелом состоянии. После вызова их приходилось «откачивать» в реанимобилях и автомобилях скорой помощи.

По предварительным данным, пострадавшие употребили один и тот же наркотик. Предположительно, препараты распространялись с помощью закладчиков, а сама торговля велась в одном из мессенджеров.

Достоверно вещество, которым отравились астраханцы, не установлено. Как сообщали источники «Известий», речь может идти о метадоне.

Отравление наркотиком в Астрахани — жертвы

Жертвами отравления стали три человека — 29-летний мужчина и две 19-летние девушки. Одну из них уже мертвой нашла мать в собственной квартире, другая скончалась в подъезде жилого дома. При этом вторая погибшая училась в медицинском колледже.

По словам близких, мужчина, скончавшийся из-за отравления, нередко злоупотреблял запрещенными веществами. Кроме того, он имеет две судимости — за кражу и мошенничество.

Отравление наркотиком в Астрахани — пострадавшие

Еще 26 человек оказались в больницах. Большинство — молодые парни и девушки, самому старшему пострадавшему 40 лет.

На следующий день двух пациентов выписали после улучшения состояния. Некоторых перевели в общие палаты. Трое получают терапию амбулаторно.

Отравление метадоном в Астрахани: трое погибших, 19 в больнице
Оперативники задержали трех подозреваемых в продаже наркотиков

Представители правоохранительных органов опрашивают тех пациентов, кто способен к общению.

Отравление наркотиком в Астрахани — расследование

По факту незаконного сбыта наркотических средств группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Прокурор Астраханской области Сергей Фрост поставил расследование на личный контроль.

Кроме того, доклад о ходе доследственной проверки будет представлен лично главе Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину.

По подозрению в торговле наркотиками задержаны трое иностранцев — граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Они находились в соседнем Ставропольском крае, куда уехали сразу после того, как появились новости об отравлениях. Задержанных доставили в Астрахань и провели допрос, кадры которого опубликовало МВД России.

Один из фигурантов рассказал, что приехал в Россию на заработки и первоначально работал на московской стройке. Продажей запрещенных веществ он решил заняться, чтобы поправить свое финансовое положение.

Еще один мигрант признал, что его задачей было доставить коробку с товаром в нужное место.

Другие соучастники преступления устанавливаются. Бастрыкин поручил руководителю астраханского управления Ибрагиму Могушкову проверить законность пребывания иностранцев на территории региона и доложить о ситуации.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023