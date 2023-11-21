Отравление наркотиком в Астрахани. Главное

В Астрахани зафиксировано массовое отравление наркотическим веществом. Несколько человек погибли, десятки оказались в реанимации. Всё, что известно о происшествии, собрали в своем материале «Известия».

Отравление наркотиком в Астрахани — что случилось

Сообщения об отравлениях стали поступать 20 ноября. Как рассказал главный врач астраханской больницы Байрам-Ажи Юлушев, все пациенты попали в медучреждение в тяжелом состоянии. После вызова их приходилось «откачивать» в реанимобилях и автомобилях скорой помощи.

По предварительным данным, пострадавшие употребили один и тот же наркотик. Предположительно, препараты распространялись с помощью закладчиков, а сама торговля велась в одном из мессенджеров.

Достоверно вещество, которым отравились астраханцы, не установлено. Как сообщали источники «Известий», речь может идти о метадоне.

Отравление наркотиком в Астрахани — жертвы

Жертвами отравления стали три человека — 29-летний мужчина и две 19-летние девушки. Одну из них уже мертвой нашла мать в собственной квартире, другая скончалась в подъезде жилого дома. При этом вторая погибшая училась в медицинском колледже.

По словам близких, мужчина, скончавшийся из-за отравления, нередко злоупотреблял запрещенными веществами. Кроме того, он имеет две судимости — за кражу и мошенничество.

Отравление наркотиком в Астрахани — пострадавшие

Еще 26 человек оказались в больницах. Большинство — молодые парни и девушки, самому старшему пострадавшему 40 лет.

На следующий день двух пациентов выписали после улучшения состояния. Некоторых перевели в общие палаты. Трое получают терапию амбулаторно.

Представители правоохранительных органов опрашивают тех пациентов, кто способен к общению.

Отравление наркотиком в Астрахани — расследование

По факту незаконного сбыта наркотических средств группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Прокурор Астраханской области Сергей Фрост поставил расследование на личный контроль.

Кроме того, доклад о ходе доследственной проверки будет представлен лично главе Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину.

По подозрению в торговле наркотиками задержаны трое иностранцев — граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Они находились в соседнем Ставропольском крае, куда уехали сразу после того, как появились новости об отравлениях. Задержанных доставили в Астрахань и провели допрос, кадры которого опубликовало МВД России.

Один из фигурантов рассказал, что приехал в Россию на заработки и первоначально работал на московской стройке. Продажей запрещенных веществ он решил заняться, чтобы поправить свое финансовое положение.

Еще один мигрант признал, что его задачей было доставить коробку с товаром в нужное место.

Другие соучастники преступления устанавливаются. Бастрыкин поручил руководителю астраханского управления Ибрагиму Могушкову проверить законность пребывания иностранцев на территории региона и доложить о ситуации.