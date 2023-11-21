Одну из отравившихся насмерть метадоном в Астрахани нашли в подъезде

Девушка, отравившаяся наркотиками в Астрахани, была обнаружена мертвой в подъезде жилого дома. Об этом 21 ноября сообщил источник «Известий».

Отмечается, что погибшей было 19 лет, она была ученицей медицинского колледжа.

Еще одной жертвой отравления стал 29-летний мужчина. Как отметили его родственники, ранее он неоднократно употреблял наркотики. Мужчина был судим два раза за крупное мошенничество и кражу.

Третьей погибшей также было 19 лет. Девушка скончалась в своей квартире, указал источник.

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что четыре человека погибли в результате отравления наркотиками в Астрахани. Отмечается, что в результате массового отравления наркотическим веществом в Астрахани количество пострадавших увеличилось до 26 человек, на стационарном лечении находятся 17 человек.

По факту случившегося проводятся следственные действия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 228. 1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

В этот же день стало известно, что в Астрахани 24 человека были госпитализированы из-за отравления метадоном. Предварительно, большинство пострадавших — молодые парни и девушки, употребившие наркотик из одной партии. Позднее в региональном минздраве уточнили, что госпитализированы 19 человек.

Позднее в пресс-службе МВД РФ сообщили о задержании трех иностранцев, предположительно, причастных к инциденту.