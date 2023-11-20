24 человека госпитализированы из-за отравления метадоном в Астрахани

В Астрахани 24 человека были госпитализированы из-за отравления наркотиком метадоном. Об этом 20 ноября сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, большинство пострадавших — молодые парни и девушки, употребившие наркотик из одной партии.

На данный момент правоохранительные органы пытаются опросить способных к общению госпитализированных с целью выяснить, где и как они приобрели метадон.

Ранее, в сентябре, первоклассник одной из школ в подмосковном Раменском попал в больницу, после того как попробовал печенье, которым его угостили старшеклассники. Ученика доставили в больницу с подозрением на отравление наркотиками.